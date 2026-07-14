La futura producción audiovisual abordará el origen familiar de la orquesta, su evolución a lo largo de tres décadas y los distintos desafíos que enfrentaron | Foto: Difusión
La futura producción audiovisual abordará el origen familiar de la orquesta, su evolución a lo largo de tres décadas y los distintos desafíos que enfrentaron | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, adaptará por primera vez a la televisión la historia de La Bella Luz, tras firmar un acuerdo con sus fundadores, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, que repasará la trayectoria de la banda nacida en Lambayeque en 1994.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.