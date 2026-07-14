Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, adaptará por primera vez a la televisión la historia de La Bella Luz, tras firmar un acuerdo con sus fundadores, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, que repasará la trayectoria de la banda nacida en Lambayeque en 1994.

La producción abordará el origen de la orquesta, su evolución a lo largo de tres décadas y los desafíos que se enfrentaron para consolidar este proyecto musical. Actualmente, la propuesta se encuentra en su etapa inicial de investigación y desarrollo.

“Cuando conocí la historia de La Bella Luz entendí que iba mucho más allá de la música. Es el recorrido de una familia que apostó por un proyecto propio y logró mantenerse vigente durante más de treinta años. Esa es la historia que queremos contar” , señaló Alexander, directora de Del Barrio Producciones.

Por su parte, el fundador de la orquesta, Óscar Custodio Chavesta, manifestó que esta adaptación representa una oportunidad para mostrar el lado menos conocido de la banda.

El cantante de cumbia Bryan Arámbulo responde con dureza a Marisol por defender a Tony Rosado, quien lo criticó por usar su repertorio sin autorización. En un video de América Hoy, Arámbulo la tilda de 'sinvergüenza' y menciona chats privados con Christian Cueva.

El músico explicó que, si bien el público conoce sus canciones y conciertos, muy pocos están al tanto de cómo nació el grupo, de las decisiones difíciles que tomaron o de los momentos que estuvieron a punto de cambiar su rumbo.

Al respecto, Óscar Junior Custodio “Senderito” destacó que creció viendo el sacrificio de sus padres por el proyecto, y espera que esta producción inspire a las nuevas generaciones a valorar sus raíces musicales.

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