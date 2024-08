No cabe duda que Christian Domínguez cuenta con una fama de ‘picaflor’ que mayormente le traído varios escándalos a su vida y el termino de su relación con sus parejas, ya sea con Isabel Acevedo, Vania Bludau, Karla Tarazona y últimamente con Pamela Franco. Ante ello, Michelle Alexander, productora de televisión, reveló si existe la posibilidad de que el cumbiambero tenga su propia serie contando todo sobre su vida. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MICHELLE ALEXANDER SOBRE UNA POSIBLE SERIE DE LA VIDA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Hace unos días, los actores de la nueva serie ‘Tu nombre y el mío’ que se transmite por América TV se juntaron para ver el estreno y en la salida estuvo esperando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que no dudaron en preguntarle a Michelle Alexander, productora de la novela, sobre la posibilidad de que se realice una serie inspirada sobre la vida polémica de Christian Domínguez. “¡Ay no, no! Eso es otro tipo de producción, never (nunca)”, sostuvo entre risas.

Además, la guionista y directora aprovechó para dejar en claro que el integrante de la Orquesta Internacional no interpretó a Jhonny Orosco, quien lo fue en ‘Néctar en el cielo’ en 2007, en la reciente teleserie debido a que ha cambiado en varios aspectos. “El personaje de la mamá lo hace Carolina Infante, quien fue también en ‘Néctar en el cielo’. Nos pareció lindo y además ella es una gran actriz. Christian no, además, eso es otra época, ya cuando él hizo de Jhonny, ahora ya ha cambiado, no solo físicamente”. precisó para dicho medio.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA SERIE ‘TU NOMBRE Y EL MÍO’?

Este miércoles 7 de agosto de 2024, después de ‘Al fondo hay sitio’, se llevó a cabo el estreno de la serie ‘Tu nombre y el mío’ bajo la producción de Michelle Alexander. Esta teleserie sustituirá en horario a ‘Los otros Concha’, una de sus producciones, la cual se supo que habría una segunda parte.

Asimismo, las personas que no desean perderse la telenovela inspirada en la vida de Johnny Orosco, deben saber que el canal encargado de transmitir será América TV. Además, lo pueden ver en vivo a través del celular por América TVGO, plataforma de streaming oficial del medio y que solo es necesario suscribirse de al servicio para aprovechar sus beneficios.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE LA SERIE ‘TU NOMBRE Y EL MÍO’?

Mario Cortijo como Deyvis Orosco

Reynaldo Pacheco como Johnny Orosco

Óscar Carrillo como Marcial

Carolina Infante como Eva

Alessandra Fuller como Cassandra Sanchez

Lucía Oxenford como Fiorella

Úrsula Mármol como Teolinda

Ximena Díaz como Kathy

Pold Gastello como Felipe

Stephanie Orúe como Estrella

Daniela Feijoo como Hellen

Emilram Cossio como El Chacal

Iván Chávez como Kike

Sirena Ortiz como Adriana

Briggite Jouannet como Carla

Merly Morello como Natalia

Javier Dulzaides como Matías

Sergio Armasgo como Pancho Jr.

Ethel Pozo como Perla

Daniel Cano como Willy

Facundo Posincovich como Facundo

Joel Calderón como Tavo

Edward Llungo como Pancho

Domenick Oré como Deyvis (niño)

Jean Cristopher Rivas como Tavito

Macarena Bachmann como Hellen (niña).