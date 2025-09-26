Víctor Acurio, el joven actor conocido por su papel protagónico en la aclamada película en quechua "Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo", debuta en televisión nacional tras unirse al elenco de la cuarta temporada de "Luz de Luna", de América TV.

En la telenovela, Acurio da vida a Ernesto Páucar, un joven ayacuchano inicialmente acusado del asesinato de Rubén, el mejor amigo del protagonista, el León de la Cumbia. Aunque es declarado inocente, Ernesto escapa a Lima.

El destino lo cruza de forma inesperada con León en la capital, donde sobrevive vendiendo caramelos. Al verse, Páucar huye pues guarda una valiosa información que es clave para esclarecer la misteriosa muerte de Gabriel, convirtiéndolo en un personaje central de la trama.

Víctor Acurio junto a Francisco Lombardi en las grabaciones de "El corazón del lobo" | Foto: Instagram

Sobre este nuevo reto, Acurio comentó: “Es la primera vez que soy parte de una telenovela tan querida por el público, esta experiencia es nueva para mí. El equipo de ‘Del Barrio’ me han brindado confianza y me siento muy cómodo”, comentó.

Antes de este debut televisivo, Acurio ya se había consolidado en el cine peruano. Su trayectoria incluye la aclamada "Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo", película hablada en quechua que fue elogiada por su valor cultural.

Además, el actor demostró su versatilidad al participar recientemente en "El corazón del lobo", dirigida por el destacado cineasta Francisco J. Lombardi.

‘Luz de Luna 4′ se transmite de lunes a viernes a las 10:00 p. m. por América TV.