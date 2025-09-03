El actor peruano André Silva, de 41 años, defendió su regreso a la televisión como ‘El León de la Cumbia’ para la cuarta temporada de ‘Luz de Luna’, negando que se haya beneficiado del vínculo que tiene con Michelle Alexander, su suegra y productora de la novela.

“Eso es mentira. (Del Barrio) acaba de hacer una producción en la que no he estado como ‘Eres mi sangre’ y la anterior fue ‘Nina de azúcar’, donde tampoco estuve. Esos son rumores que se escuchan por ahí” , dijo firme el intérprete en declaraciones para Trome.

A su vez, el recordado ‘Freeman’ de ‘Misterio’ (2005), resaltó su actuación en las novelas de Alexander, así como su regreso a la pantalla chica, que se concretará el próximo 9 de setiembre a las 9:30 p. m. por América TV.

“Yo estoy tranquilo porque sé la capacidad que tengo como actor, estoy muy seguro de lo que soy, independientemente si soy familia o no” , agregó Silva.

En febrero de 2023, André Silva contrajo matrimonio con la cineasta Adriana Álvarez Alexander, quien es hija de Michelle Alexander, cabeza de Del Barrio, casa creadora de la novela.

Finalmente, el actor adelantó que ‘Luz de luna 4′ tendrá novedades que sorprenderán a su público.

“Volver a asumir el personaje de León es una felicidad enorme porque forma parte de mi vida. Esta temporada viene con muchas sorpresas, situaciones límites, hay nuevos personajes”, finalizó el actor, muy emocionado por el regreso de la serie.

‘Luz de Luna 4′ se estrenará el 9 de setiembre a las 9:30 p. m. por América TV.