En medio de la nueva novela ‘Eres mi sangre’, que se estrenará a través de las pantallas de América TV en los próximos días, Michelle Alexander, una de las reconocidas productoras del país, tuvo fuertes declaraciones para las producciones que realiza Latina en los últimos años, como ‘Pitucas sin lucas’ y ‘Pobre novio’. La guionista lamentó que las ficciones que presenta el canal de San Felipe cuenten con poca audiencia, lo que generó una serie de debates en las redes sociales a raíz de estas confesiones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MICHELLE ALEXANDER SOBRE LAS NOVELAS DE LATINA?

Durante una conferencia de prensa, en la que se presentaba la nueva telenovela llamada ‘Eres mi sangre’, Michelle Alexander declaró para el medio digital Renato Cavassa, donde le consultó sobre las producciones de su competencia: Latina. En ese sentido, la guionista y directora mencionó que se siente feliz de que otros canales de televisión estén incursionando en ficciones nacionales, ya que, según ella, varios artistas podrán demostrar su talento y generar más oportunidades de trabajo que beneficiarán al desarrollo de este sector del entretenimiento.

Aunque, eso no es todo, ya que la productora de Del Barrio Producciones lamentó que las telenovelas del canal 2 no tenga buen rating, y animó a que otras casas televisivas se animen a producir. “Yo estoy feliz de la vida de que Latina haga novelas, que se sigan haciendo novelas. Ojalá que Panamericana y ATV puedan hacer porque es maravilloso que Latina siga haciendo estas producciones. Lamentablemente, no les va bien, y como yo te digo, mientras más producciones haya, más nos beneficiamos todos”, dijo al inicio.

Por otro lado, Michelle Alexander dejó entrever que junto a su reconocida productora están explorando otros proyectos, sin revelar si será emitido en América TV o en otro canal de televisión ni mucho menos el horario, ya que, por ahora, prefiere no mencionar detalles al respecto. “No voy a dejar de hacer ficciones, pero estamos trabajando en un proyecto porque vamos a ampliar nuestro horario. Es un show de entretenimiento, estamos viendo”, sostuvo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NOVELA ‘ERES MI SANGRE’?

La nueva producción de Michelle Alexander llamada ‘Eres mi sangre’ está en cuenta regresiva, ya que se estrenará este martes 1 de abril después de ‘Al fondo hay sitio’, es decir, a partir de las 10 de la noche. Esta producción nacional será emitido por las pantallas de América TV y promete cautivar al público con sus emocionantes escenas.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE ‘ERES MI SANGRE’?

Encabezando el elenco de ‘Eres mi sangre’, el reconocido actor internacional Reynaldo Pacheco interpreta el papel principal, acompañado por un destacado grupo de actores que incluye a Jimena Lindo, Rodrigo Sánchez Patiño, Sirena Ortiz, Silvia Bardales, Gonzalo Molina, Miguel Álvarez, Marisa Minetti, Brigitte Jouannet, Lelé Guillén, Javier Dulzaides, Miguel Dávalos, Rodrigo Chávez, Andrea Mejía, Jean Rivas, Sergio Armasgo y Merly Morello, entre otros talentosos artistas de la escena nacional. Todos unidos en una trama en la que las verdades ocultas transformarán para siempre las vidas de sus personajes.