Tras el lanzamiento de una nueva temporada de ‘Luz de Luna’, André Silva negó que sus protagónicos en las telenovelas peruanas tengan algo que ver con que Michelle Alexander sea su suegra. Recalcó que este tipo de rumores no le afectan, pues lo toma de la mejor manera.

“Yo he grabado con todas las productoras existentes en el país, solo que Michelle es la productora más consecuente, que hace más y no para. Por eso, si me preguntas a mí y a cualquier actor con qué productora más has trabajado, te van a decir que Michelle Alexander. Ella es la que más novelas hace”, dijo en una entrevista con Verónica Linares.

“Yo tengo recién ocho años con mi novia, con mi ahora esposa, y tengo 25 años de carrera. Pero bueno, hay que tomarlo fresh, no te deben afectar mucho esas cosas porque hay detrás toda una carrera, he estado remando por muchos años. El sacrificio para mantenerse siendo un actor vigente en el medio es difícil, somos muchos y no todos tenemos las oportunidades”, agregó.

Asimismo, aseguró que Michelle Alexander siempre ha sido cariñosa con él. “La conozco antes de estar con mi novia, he trabajado muchos años con ella, 15 o 20 años. Nos llevamos bien, aunque es súper exigente. Cuida mucho su trabajo”.

¿Cómo inició el romance entre André Silva y Adriana Álvarez?

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron cuando trabajaban para Del Barrio Producciones. Su relación comenzó en el 2015 y siempre la han mantenido en privado. En el 2017 el actor dio a conocer, mediante sus redes sociales, que se convirtieron en padres de una pequeña. Varios años después, en el 2023, se casaron en una boda íntima llevada a cabo el 8 de febrero.