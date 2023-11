“El juego del calamar: el desafío” ya es uno de los contenidos más vistos en Netflix. El reality que se estrenó el 22 de noviembre es una competencia que toma los juegos de la serie coreana y los lleva a la vida real. En total, 456 personas accedieron al reto de ser parte del show. Sin embargo, al final del quinto capítulo, el grupo se redujo radicalmente.

La serie está compuesta por 10 episodios. De ellos, hasta el momento solo se han estrenado 5. Los próximos 4 nuevos episodios se revelarán el 29 de noviembre. Aquí te contamos quiénes son los favoritos en lo que va de la contienda.

Atención: esta nota contiene ‘spoilers’ del reality “Squid Game: The Challenge”.

¿Cuántos participantes han sido eliminados?

El 22 de noviembre se estrenaron los 5 primeros episodios de “El juego del calamar: el desafío”. Tras el final del primer episodio, de 456 jugadores quedaron solamente 197. Es decir, fueron eliminados 259. En el segundo episodio, tras varias dinámicas como el juego de la galleta dalgona, quedaron solo 118 participantes. Para el tercer y cuarto episodio, competencias como ‘Battleship’, uno de los juegos nuevos no incluidos en la serie original, terminaron con la eliminación de varios participantes. Hasta aquí, solo se habían salvado 70. Finalmente, en el quinto y último capítulo de la primera parte del ‘reality’, otro juego nuevo, el de ‘Jack in the Box’, hace que el juego culmine con 63 participantes.

En total, hasta el momento “El juego del calamar: el desafío” ha eliminado a 393 concursantes.

¿Qué participantes han sido eliminados de “El juego del calamar: el desafío”?

Al ser 456 participantes los que arrancan la contienda, es muy difícil seguirles el rastro a todos. Es más, al final del quinto episodio es probable que no te sepas bien los nombres de tus concursantes favoritos o sus números. Los mismos participantes parecen olvidarse los de ellos mismos.

Sin embargo, en las entrevistas que se hacen entre juego y juego y que forman parte del ‘reality’, habían concursantes que habían tomado protagonismo, pero que no lograron pasar a la segunda parte del programa.

Estos son algunos de los primeros eliminados de “El juego del calamar: el desafío”:

Bryton

Número: 432

Lorenzo

Número: 161

Figgy

Número: 033

Kien

Número: 330

Ricky

Número: 232

¿Quiénes son los favoritos para ganar “El juego del calamar: el desafío”?

Actualmente, son 63 los participantes en competencia. En el sexto capítulo, la eliminación será difícil, pues los participantes deberán enfrentarse a sus personas favoritas del ‘reality’ en el juego de las canicas. ¿Quiénes pasarán?

De momento, estos son los 9 participantes que se perfilan como favoritos:

Número 179 – Chaney: Profesora oriunda de Texas, se destacó en la tercera prueba, cuando logró la eliminación del participante 330, que tenía potencial de líder.

Número 204 – Danny: Participante que forma parte de ‘Gganbu gang’. Con mucho carisma y buenas alianzas, podría seguir avanzando.

Número 097 – Jada: Joven de 24 años que llamó la atención cuando con total desparpajo se robó una de las hamburguesas que ganó el participante 198 en un juego.

Número 002 – Favour: Casi es eliminado por el 198 en la trampa del ‘muffin’ de chocolate, pero ha logrado seguir en carrera.

Número 182- TJ Stukes: Demostró su liderazgo durante el juego ‘Battleship’. Sus compañeros lo valoran y tiene el espíritu de un deportista.

Número 18- Bee: Diseñadora de videojuegos con alto coeficiente intelectual, demostró que sabe cómo aplicar estrategias durante el juego ‘Battleship’.

Número 301 – Trey Plutnicki: Participante que ha llamado la atención por su carisma y por haber entrado a la competencia junto a su madre, otra de las grandes favoritas del programa.

Número 302 – LeAnn Wilcox Plutnicki: La madre del 301. Ha demostrado tener muy buen temple de caracter, aunque sabe cómo usar sus armas, como cuando eliminó al número 161.

Y tú, ¿ya viste el reality? ¿Quién crees que ganará?