Premios Luces 2026: conoce a los nominados, lista completa

Usted, lector de El Comercio, puede decidir qué talentos serán reconocidos en lo más alto de su rubro en los Premios Luces 2026. El galardón llega a su edición número 21 con su premisa de reconocer a los que alcanzaron la excelencia en la cultura, el arte y el entretenimiento en el año que pasó. La votación se abrió a las 00:01 horas de este miércoles en la web del Diario.

Los Premios Luces se dividen en ocho categorías principales: Televisión, Cine, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido Digital. Dichos rubros están repartidos un total de 37 subcategorías. En Televisión está una de las secciones más votadas, Mejor programa de entretenimiento, que este años tiene en la lista a “Cinescape” (América), “El gran chef: extremo” (Latina), “Estás en todas” (América), “La subasta” (América), “Magaly TV, la firme” (ATV), “Mande quien mande” (América), “Que gane el mejor” (TV Perú), “Sonidos del mundo” (TV Perú) y “Yo soy” (Latina).

En Cine destaca la subcategoría de Mejor película, donde compiten “Chavín de Huántar: el rescate del siglo” de Diego de León, “El corazón del lobo” de Francisco Lombardi, “Karuara, la gente del río” de Stephanie Boyd y Miguel Aráoz, “Mistura” de Ricardo de Montreuil, “My Storylof” de Benjamín Doig Espinoza, “Nanito” de Guillermo Fernández Cano, “Ramón y Ramón” de Salvador del Solar, “Soltera, casada, viuda, divorciada 2” de Ani Alva Helfer y “Vino la noche” de Paolo Tizón.

Nuevos premios

Este año se añadieron dos premios nuevos; en Mejor influencer compiten creadores de contenido que, por su trabajo, han sido considerados entre lo más destacado en un conjunto de intereses múltiples. Así, compiten en dicha subcategoría las modelos Alondra García Miró y Natalie Vértiz, la creadora de contenido y productora María Pía Copello, el especialista en sorteos Phillip Chu Joy y el cocinero Waldir Maqque.

La otra nueva subcategoría es Mejor conductor de programas de streaming, donde compiten Giacomo Benavides por Zaca TV, Hugo ‘El barbas’ Lezama Pitucos marrones, Laura Spoya por La Manada, Macla Yamada por su trabajo en Roro Network y José Luis Rodríguez, alias ‘Pelao Good’, por Todo Good. De este modo los Premios Luces responden al panorama cambiante del ecosistema digital en el Perú.

Como todos los años, el resultado de los Premios Luces está en sus manos. Para votar solo tiene que registrarse gratis en la web de El Comercio.

¿Cómo votar?

Entre a la página web de El Comercio y haga clic en la pestaña Premios Luces. También puede ingresar directamente por elcomercio.pe/premios-luces Para votar hay que estar registrado como usuario de la web del Diario. El registro es gratis. No es necesario ser suscriptor para votar. Una vez en la página de votación aparecerá el listado de categorías. Seleccione la categoría de su interés y se desplegarán todos los nominados. Vote por su favorito. También puede usar el cuadro de búsqueda para escribir el nombre del nominado y votar directamente. Al terminar, presione el botón Enviar. Solo puede votar una vez y cada voto es personal.

A continuación la lista de nominados:

Televisión

Mejor programa de entretenimiento

“Cinescape” (América)

“El gran chef: extremo” (Latina)

“Estás en todas” (América)

“La subasta” (América)

“Magaly TV, la firme” (ATV)

“Mande quien mande” (América)

“Que gane el mejor” (TV Perú)

“Sonidos del mundo” (TV Perú)

“Yo soy” (Latina)

Mejor ficción

“Al fondo hay sitio” (América)

“Eres mi bien” (Latina)

“Eres mi sangre” (América)

“Los otros Concha 2” (América)

“Luz de Luna 4” (América)

“Nina de azúcar” (América)

Mejor actriz

Diana Quijano por “Eres mi bien” (Latina)

Haydée Cáceres por “Nina de azúcar” (América)

Mónica Sánchez por “Eres mi bien” (Latina)

Tula Rodríguez por “Los otros Concha 2” (América)

Wendy Vásquez por “Luz de Luna 4” (América)

Yvonne Frayssinet por “Al fondo hay sitio” (América)

Mejor actor

Emilram Cossío por “Luz de Luna 4” (América)

Giovanni Ciccia por “Al fondo hay sitio” (América)

Paul Martin por “Eres mi bien” (Latina)

Rodrigo Sánchez Patiño por “Los otros Concha 2” (América)

Sergio Galliani por “Al fondo hay sitio” (América)

Vasco Rodríguez por “Eres mi bien” (Latina)

Mejor programa deportivo

“Al ángulo” (Movistar Deportes)

“Contigo selección” (Latina)

“El deportivo en otra cancha” (ATV)

“En pared” (TV Perú)

“Fútbol en América” (América)

“Teledeportes” (Panamericana)

“Willax Deportes” (Willax)

Mejor conducción

Bruno Pinasco (“Cinescape”)

Diana Sánchez (“Yo soy”)

Fernando Díaz (“Arriba mi gente”)

Franco Cabrera (“Yo soy”)

Gonzalo Torres (“Sucedió en el Perú”)

José Peláez (“El gran chef: famosos”)

María Pía Copello (“Mande quien mande”)

Mejor programa periodístico

“América Noticias: Primera Edición” (América)

“Ashi añane” (TV Perú)

“Contra Corriente” (Willax)

“Cuarto Poder” (América)

“Día D” (ATV)

“Panorama” (Panamericana)

“Punto final” (Latina)

Cine

Mejor película

“Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

“El corazón del lobo”

“Karuara, la gente del río”

“Mistura”

“My Storylof”

“Nanito”

“Ramón y Ramón”

“Soltera, casada, viuda, divorciada 2”

“Vino la noche”

“Zafari”

Mejor actor

César Ballumbrosio por “Mistura”

Gonzalo Molina por “Cuadrilátero”

Guido Calderón por “Nanito”

Rodrigo Sánchez Patiño por “Chavín de Huántar”

Víctor Acurio por “El corazón del lobo”

Mejor actriz

Bárbara Mori por “Mistura”

Lizet Chávez por “Cuadrilátero”

Maribet Berrocal por “Los indomables”

Martha Rebaza por “Nanito”

Silvana Goycochea por “El corazón del lobo”

Artes escénicas

Mejor obra

“Actos consentidos”, de Nina Raine. Dirige Adrián Galarcep.

“Ana contra la muerte”, de Gabriel Calderón. Dirige Carla Valdivia.

“Buenas personas”, de David Lindsay-Abaire. Dirige Juan Carlos Fisher.

“Daño”, de Phoebe Eclair-Powell. Dirige Mikhail Page.

“El barbero de Sevilla”, de Pierre-Augustin Beaumarchais. Dirige Jean Pierre Gamarra.

“La ópera de los tres centavos”, de Bertolt Brecht. Dirige Jean Pierre Gamarra.

“Limones, limones, limones, limones, limones”, de Sam Steiner. Dirige Mikhail Page.

“Temis”, de Pablo Manzi. Dirige Nishme Súmar.

“Tres Marías y una Rosa”, de Francisco Basili. Dirige Ruth Escudero.

“Un espejo”, de Sam Holcroft. Dirige Wendy Vásquez.

Mejor dramaturgia peruana

“Des-conocido”, unipersonal de Julián Vargas

“El rincón de los muertos”, de Sebastián Rubio

“Mi madre se comió mi corazón”, de K’intu Galiano

“Proyecto Ugaz”, de Rocío Limo y Vera Castaño

“Crónica de amor”, de Fernando Castro

“Hielo en la sangre” de Claudia Sacha

“La melancolía de las plantas”, de Gabriella Paredes

“Niños caen de los árboles”, de Mariana de Althaus

“Tragafortuna”, de Ángelo Condemarín

“Un huracán nos había azotado” de Massiel Arregui

Mejor espectáculo musical

“Amores de peña” (La Estación de Barranco)

“Cenizas” (Británico)

“Olga. El Musical Criollo” (C.C. Ricardo Palma)

“Querido Evan Hansen” (Teatro NOS)

“Reinas de Corazones 90’s” (Cúpula de las Artes)

“Verdon” (Teatro Ricardo Blume)

“Vívelo conmigo” (Teatro NOS)

Mejor actor

Alonso Cano por “Cyrano de Bergerac”

Carlos Victoria por “Las veces que no (te) dije te quiero”

David Carrillo por “Hielo en la sangre”

Julián Vargas por “Des-conocido”

Leonardo Torres Vilar por “La ópera de los tres centavos”

Ricardo Bromley por “El rincón de los muertos”

Rodrigo Palacios por “Un espejo”

Mejor actriz

Alejandra Guerra por “Ana contra la muerte”

Céline Aguirre por “Hielo en la sangre”

Karina Jordán por “Daño”

Katia Condos por “La persona deprimida”

María Grazia Gamarra por “Cyrano de Bergerac”

Natalia Torres Vilar por “Clorinda”

Stephany Orúe por “Temis”

Vania Accinelli por “Mi madre se comió mi corazón”

Música

Disco del año

“Afroperurban: Los de verdad nunca mueren”, de Nero Lvigi

“Conjuros”, de Susana Baca

“Cosas imposibles”, de Moncho Berry

“Latinchola”, de Milena Warthon

“Quizá no es para tanto”, de Jaze

“Sabes aquí la música no frena”, de Gonzalo Genek.

“Soy”, de Daniela Darcourt

“Volver”, de Sofia Kourtesis

Canción del año

“Apocalipsis”, de Isabela Merced y Tony Succar

“Chuco”, de Kayfex feat. A.CHAL y Los Mirlos

“En esta vida no”, de Grupo 5

“Frazada de Tigre”, de La Tigresa del Oriente

“My Baby doesn’t love me”, de Lucianeka & Lui5

“No te preocupes por mí”, de Corazón Serrano y Dilbert Aguilar

“Pituko”, de A.CHAL

“Ya es Navidad”, de Cielo Torres y Édgar Vivar

Concierto del año

CA7RIEL & Paco Amoroso (Costa 21)

Dua Lipa (Estadio San Marcos)

Erreway (Costa 21)

Guns N’ Roses (Estadio Nacional)

Hermanos Yaipén: 25 años (Explanada Plaza Norte)

Imagine Dragons (Estadio San Marcos)

Linkin Park (Estadio San Marcos)

Shakira (Estadio Nacional)

Super Junior (Estadio Nacional)

System of a Down (Estadio Nacional)

Mejor festival

Chicha su mare (Lurín Live)

Reggaetón Lima Festival 6: Edición Halloween (Estadio Nacional)

ULTRA Perú (Costa 21)

Una noche de salsa 13 (Estadio Nacional)

Vivo X el Rock (Lurín Live)

Artes visuales

Mejor exposición

“El agua recuerda”, de Silvia Westphalen (Galería Fórum)

“Retóricas del Paisaje”, curada por Carolina Cardich y Carlo Trivelli (Galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima)

“Tiempos de conexión”, de Lorena Noblecilla (C.C. Inca Garcilaso)

“Donde muerde el mito”, de Harry Chávez (MALI)

“El banquete de la ausencia”, de Rubén Saavedra (La Galería)

“Mi álbum blanco”, de Leoncio Villanueva (La Galería)

“Neón Chicha”, curada por Alfredo Villar (Museo del Grabado del ICPNA)

“Non Nete. Un sueño para una nación indígena”, de Sara Flores (MALI)

“Now What?”, curada por Fidel Barandiarán (Galería John Harriman)

“El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular”, curada por Juan Enrique Bedoya (Galería Venancio Shinki - ICPNA)

Mejor Retrospectiva

“Conversaciones en el zoológico”, de Moico Yaker (MAC)

“Ellas. La mujer y el género en la fotografía del sur andino (1895-1945)”, curada por Adelma Benavente y Peter Yenne (C.C. Inca Garcilaso)

“El pensamiento es un jardín híbrido. Archivo Mariotti-Luy (1964-2024)”, curada por Miguel A. López y José-Carlos Mariátegui (MALI- MAC)

“Estratos de un paisaje”. Fotografías de la Colección Jan Mulder, curada por Alejandro Castellote (C.C. Inca Garcilaso)

“La luna del cóndor”. Retrospectiva de Javier Silva Meinel (MAC)

“La piel de mi reino”. Dibujos, bordados y videos de Claudia Coca (Espacio Germán Krüger Espantoso - ICPNA)

“Edmundo Torres: Las manos que danzan”, de Edmundo Torres (Centro Cultural PUCP)

“Volumen I. Exposición Antológica”, de Miguel Aguirre (Espacio Germán Krüger Espantoso - ICPNA)

“Pinturas: Dos décadas de color y memoria”, de Enrique Polanco (Espacio Germán Krüger Espantoso - ICPNA)

Moda

Mejor diseñador del año

Alessandra Durand

Anabel de la Cruz

Annaiss Yucra

Jorge Luis Salinas

Piero Valdivia (Mr. Poison)

Víctor Montalvo y Danilo Martínez (Delosantos)

Mejor marca de diseño del año

BlinBlin

Canella

Casa de las Casas

Estrafalario

Pampa

The Sake Project

Letras

Mejor novela

“Cantan al hablar”, de Zoila Vega Salvatierra

“Coreografía para trenzas solas”, de Teresa Ruiz Rosas

“El principio del mundo”, de Jeremías Gamboa

“Fascinación”, de Diego Molina

“Jauría”, de Patricia del Río

“La heroína silenciosa”, de Hugo Coya

“Los restos de la piel”, de Jhemy Tineo Mulatillo

“Mamita”, de Gustavo Rodríguez

“Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza”, de Stuart Flores

“Tierra de canes”, de Carlos Enrique Freyre

Mejor libro de cuentos

“Criaturas virales”, de Dany Salvatierra

“E-mails con Roberto Bolaño”, de J.J. Maldonado

“Enciclopedia vacía”, de Ricardo Sumalavia

“Huaraca”, de Luis Francisco Palomino

“Huellas nada más”, de Roberto Reyes Tarazona

“Los gatos mueren con los ojos abiertos”, de Pedro Llosa Vélez

“No podemos explicar por qué lloramos”, de Giovanna Pollarolo

“Un lugar en la familia de las cosas”, de Claudia Paredes Guinand

“Un nombre para tu isla”, de Katia Adaui

“Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura”, de Gianni Biffi

Mejor libro de no ficción

“Caviar”, de Eduardo Dargent

“El sistema del delirio. Arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú de César Moro”, de Rodrigo Vera

“Incas, espías y astronautas. Ensayos y prosas sin ficción”, de Rafael Dumett

“Islas perdidas. Ensayo sobre el escritor suicida y los suicidas de ficción”, de Jorge Valenzuela Garcés

“Lima Chola. Una historia de la Gran Migración Andina”, de José Ragas

“Los poetas del 60. Sus libros, su época, sus vidas”, de Abelardo Sánchez León

“Marea Alta”, de Fernando Ampuero

“Me gustan los atardeceres tristes”, de Carmen Ollé

“Otras crónicas maricas”, de Javier Ponce Gambirazio

“Perú Global (Volumen 1). Explicar el Perú con el mundo”, de Adrián Lerner y Alberto Vergara

Mejor libro de poesía

“Arroyo Maldonado”, de Mario Montalbetti

“Cuando estemos lejos de aquí”, de Gastón Agurto

“El arte de amar y el arte de olvidar”, de Marco Martos

“Entre dos fronteras”, de Carlos López Degregori

“Finis Desolatrix Veritae”, de Martín Rodríguez-Gaona

“Jazz profundo y otros delirios”, de Jorge Nájar

“Kodak”, de Gino Roldán

“Procesos de separación”, de Giancarlo Huapaya

“Esta canción no termina de salir de mi boca”, de Roxana Crisólogo Correa

Mejor libro infantil, ilustrado o cómic

“ABC ilustrado de la biodiversidad del Perú”, de Sheila Alvarado

“Coco, Vicuñín y Tacachito”, de Hernán Bartra (Monky)

“La muerte un día de verano”, de Eduardo Tokeshi

“Los dos Claus 2. El comienzo de la navidad”, de Mijael Garrido Lecca y Kiana Maggiolo

“Perú virreinal. Desde el fin del imperio inca hasta la independencia”, de Melissa Siles

“Vida y costumbres de los animales de la Amazonía”, de Micaela Chirif, Silvia Lazzarino y Loreto Salinas

Mejor edición especial

“Contemplativas. Monasterios en el virreinato del Perú”. Colección Arte y Tesoros del Perú (Fondo Editorial BCP)

“Mayta”, de Jaime Pesaque (Catapulta Junior)

“La mirada persistente. Fotografía peruana. Siglos XIX -XXI”. Editado por Marisa Mujica Pinilla (Universidad de Lima)

“Paisajes peruanos. José de la Riva-Agüero. Edición conmemorativa” (PUCP)

“Panes de Ayacucho. Ensayos y tradiciones de una tradición bicentenaria”, de Juan Andrés Ugaz Cruz (Rayo Verde)

“Son encantados”, fotografías de Javier Silva Meinel (MAC)

“Vargas Llosa. El escribidor y la vida”, de Daniel Mordzinski (Planeta)

Contenido digital

Mejor contenido de actualidad/ entretenimiento

Chiki Toonz

El chico de las noticias

Jaime Bayly

La Habitación de Henry Spencer

Pitucos marrones

Todo Good

Zaca TV

Mejor influencer

Alondra García Miró

María Pía Copello

Natalie Vértiz

Phillip Chu Joy

Waldir Maqque

Mejor contenido tecnológico

Antonella Aservi

Eduardo Jaico

Jesús Veliz

Tecnología Para Mí

Víctor Vilchez

Mejor contenido de estilo de vida

Chiara Pinasco

Daniela Cabrera

Diego Falckenheiner

Fátima Sotomayor

Jonna Maryo

Luciano Mazzetti

Mafer Castañeda

Maritere Braschi

Mejor contenido humorístico

Anticucho Studios

Búho TV

Chocochifle Show

Claudio Revatta

El Brayan Estiven

Chino Risas

Miguel Vergara

Oscar Tito

SiBenitoo

Xanaxtasia

Mejor contenido deportivo

A presión radio

Coki Gonzáles

Doble Punta

Enfocados

Fútbol Champán

Los Reba

Mano a Mano

Mejor contenido cultural

Aquelarre Lector

Arte Hueveo

Ausencia cultural

El buen librero

El Robot de Platón

Inés te cuenta

José Miguel Vidal

Mariale Bernedo

Merlin

Solischa

