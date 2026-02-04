Escuchar
(2 min)
Como todos los años, el resultado de los Premios Luces está en sus manos. Para votar solo tiene que registrarse gratis en la web de El Comercio. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Como todos los años, el resultado de los Premios Luces está en sus manos. Para votar solo tiene que registrarse gratis en la web de El Comercio. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Usted, lector de El Comercio, puede decidir qué talentos serán reconocidos en lo más alto de su rubro en los Premios Luces 2026. El galardón llega a su edición número 21 con su premisa de reconocer a los que alcanzaron la excelencia en la cultura, el arte y el entretenimiento en el año que pasó. La votación se abrió a las 00:01 horas de este miércoles en la web del Diario.

Premios Luces 2026: conoce a los nominados, lista completa
Música

Premios Luces 2026: conoce a los nominados, lista completa

Rawayana confirma concierto en Lima como parte de su gira “¿Dónde es el after?”
Música

Rawayana confirma concierto en Lima como parte de su gira “¿Dónde es el after?”

La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional
Música

La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados