Esta noche, los Premios Luces llegan a su momento decisivo y podrán seguirse en vivo a través de las plataformas digitales de El Comercio. Tras semanas de votación pública, la ceremonia revelará a los ganadores elegidos por los lectores en una edición que ha marcado un récord de participación.

Con más de 100.000 votos registrados, la edición 2026 se posiciona como la más concurrida en la historia del reconocimiento, consolidando su vínculo con el público y su papel como termómetro de las preferencias culturales en el país. En total, se premiarán 37 subcategorías que abarcan diversas disciplinas del arte, la cultura y el entretenimiento.

La jornada comenzará a las 7:30 p.m. con la transmisión de la alfombra roja a través de la cuenta de Instagram de El Comercio (@elcomercio). Desde el hotel Hilton de Miraflores, sede de la ceremonia, la periodista Luciana Villegas recogerán las impresiones de los nominados e invitados conforme hagan su llegada.

A las 8:10 p.m. se dará inicio a la entrega de premios, que estará conducida por Yanira Dávila y Alfonso Rivadeneyra, periodistas de este Diario. La conducción marcará el ritmo de una noche que reunirá a figuras destacadas de la escena cultural local.

La ceremonia podrá seguirse en vivo y de forma íntegra a través de YouTube (@DiarioElComercio), Facebook (@elcomercio.pe), X (@elcomercio_peru) y la web oficial del diario, permitiendo que el público acompañe en tiempo real el anuncio de los ganadores de esta edición.