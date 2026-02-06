Premios Luces 2026: conoce el paso a paso para votar por tus favoritos

Como cada año, la escena del arte, la cultura y el entretenimiento local se aviva con los Premios Luces, el galardón de El Comercio que reconoce el talento y el esfuerzo de múltiples creadores en distintos rubros.

En la edición 2026 (la vigesimoprimera de su historia), el público podrá votar en 37 subcategorías repartidas en 8 grandes secciones: Televisión, Cine, Artes Escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido Digital. Se trata de una mezcla de tradición y de innovación, que atiende a las principales disciplinas creativas y también a nuevas y diversas voces que provienen principalmente del ecosistema digital, hoy tan en auge.

Todos los nominados han sido elegidos por el equipo periodístico de la sección Luces (que también recogió sugerencias de otros especialistas) y se basa en la producción de obras, libros, discos, películas y más creaciones surgidas entre enero y diciembre del 2025. Una vez confeccionadas las listas de nominados, todo queda en manos del público: son ustedes, los lectores, quienes con su voto eligen a los condecorados del año. Una elección democrática y que permite conectar al espectador con artistas de todo tipo, para decirles que su trabajo y esfuerzo son muy importantes.

Además de los 37 premios que elegirá el público con su voto, habrá un Premio Especial a la Trayectoria designado por El Comercio, que se dará a conocer próximamente. Mientras tanto, ya puedes ingresar a la web de El Comercio para votar. La decisión está en tus manos.

¿Cómo votar? Aquí el paso a paso

ENTRA AL PORTAL OFICIAL

Ingresa a la página web de El Comercio y haz clic en la pestaña Premios Luces. También puedes ingresar directamente por la dirección elcomercio.pe/premios-luces.

COMPLETA EL REGISTRO

Para votar, solo debes registrarte como usuario de la web del Diario. El proceso es gratuito y muy rápido y sencillo. No es necesario que seas suscriptor para votar.

BUSCA A TUS CANDIDATOS

Una vez dentro, te aparecerá el listado de categorías. Seleccione las que sean de tu interés para ver a sus nominados. No tienes que votar en todas las categorías, solo por tus favoritas.

REVISA TU VOTO ¡Y LISTO!

Cuando termines, presione el botón Enviar. Recuerda que solo puede votar una vez y que cada voto es personal. Solo por votar, entras al sorteo de grandes premios.

Conoce aquí a todos los nominados.