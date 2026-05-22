El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a jugarse fuera de la cancha. Varias selecciones han apostado por impactantes presentaciones audiovisuales para conectar con sus hinchas, destacando por su creatividad, identidad y alcance global.

Noruega y Haaland: un “rey” para liderar el sueño mundialista

La selección noruega sorprendió con una pieza donde Erling Haaland es representado como un “rey vikingo”, reforzando la identidad histórica del país. La campaña se volvió viral en redes sociales, posicionando a Noruega como una de las selecciones más creativas rumbo al torneo.

Our World Cup Squad 🇳🇴 pic.twitter.com/p7HHOYTXUS — Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026

Francia: elegancia y estrellas mundiales

La selección de Francia apuesta por una narrativa cinematográfica, con figuras como Kylian Mbappé liderando piezas de alto impacto visual. Sus presentaciones combinan elegancia, historia y el peso de ser una potencia mundial.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Inglaterra: tradición y modernidad

Por su parte, Inglaterra mezcla su rica tradición futbolera con una estética moderna. Con jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham, sus campañas apelan tanto a la historia como a la nueva generación.