Bad Bunny en el Super Bowl: El sapo Concho alza su voz como cartel de protesta en contra de ICE

Bad Bunny usa al sapo concho como símbolo de su gira "Debí tirar más fotos". (Foto: Instagram / Captura de video)

El sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira, ha emergido en las calles de San Francisco en forma de cartel de protesta anti-ICE días antes del Super Bowl.

