Bad Bunny en las previas a su ‘show’ del Super Bowl: “No pude dormir”

A pocos días de encabezar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX, Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, admitió la enorme presión que siente al enfrentar el escenario más grande del mundo.

Durante una conferencia de prensa marcada por estrictas medidas de seguridad, el artista puertorriqueño confesó que la magnitud del evento ha afectado su descanso y rutina personal.

“Anoche no pude dormir”, reveló el músico, quien admitió despertarse recurrentemente a las 4 de la mañana pensando en los detalles de su presentación. La presión es tal que incluso ha afectado su destreza en sus pasatiempos.

“Ni siquiera juego mucho al dominó, y eso me está matando, hermano. En los últimos tres partidos, me dieron un cero. Necesito hablar con mi terapeuta”, bromeó ante los medios.

El artista puertorriqueño Bad Bunny durante su comparecencia ante los medios en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES

El cantante, que recientemente hizo historia al ganar el Grammy a Álbum del Año con su álbum ‘Debí tirar más fotos”, grabado íntegramente en español, será el primer artista en realizar el halftime show prescindiendo del inglés.

Esta decisión ha generado fricciones en sectores conservadores de Estados Unidos, exacerbadas por las críticas previas del artista hacia las políticas de inmigración y la administración de Donald Trump.

La tensión escaló hasta la Casa Blanca, donde la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró el jueves: “Creo que el presidente preferiría mucho más una actuación de Kid Rock que de Bad Bunny”.

Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico instando a combatir el odio con amor

Cabe mencionar que la presentación del artista puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl se realizará este 8 de febrero, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, a partir de las 6:30 p. m. (hora estadounidense).

Para el domingo, el artista ha preparado un segmento de 13 minutos que ha ensayado en medio de su gira mundial. Aunque se negó a confirmar si habrá invitados especiales, aseguró que su enfoque estará en la “unidad y sanación”.