Bad Bunny encabeza listas de música en China con tema en español

Por Agencia EFE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de Apple en China con el tema ‘Debí tirar más fotos’, que alcanzó el puesto número uno en ese mercado con una canción en español, según datos de la plataforma que reflejan la presencia del artista en el listado de más escuchados en el país asiático.

