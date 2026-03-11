Resumen

El cantante peruano Cruz Erick viene destacando con su talento en Australia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante peruano Cruz Erick viene consolidando su carrera en la escena urbana de Sydney, Australia. Lo que empezó como un hobby entre amigos en Perú hoy se ha convertido en un proyecto profesional que lo ha llevado a abrir conciertos de figuras como Nicky Jam, Trébol Clan, De La Ghetto, J Quiles y Zion.