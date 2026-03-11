El cantante peruano Cruz Erick viene consolidando su carrera en la escena urbana de Sydney, Australia. Lo que empezó como un hobby entre amigos en Perú hoy se ha convertido en un proyecto profesional que lo ha llevado a abrir conciertos de figuras como Nicky Jam, Trébol Clan, De La Ghetto, J Quiles y Zion.

Su más reciente lanzamiento es “Tu recuerdo”, un tema de desamor que narra la historia de alguien que pide perdón cuando ya es demasiado tarde. La canción aborda el arrepentimiento y la resignación frente a una expareja que ya ha seguido adelante con alguien que sí la valora.

El videoclip fue grabado en las montañas nevadas de Perisher, un paisaje australiano poco habitual para el género urbano. La idea surgió durante un viaje personal. “Esa misma noche escribí el guion completo y llamé a un amigo filmmaker que estaba a ocho horas. Grabamos el video en dos días”, cuenta.

Cruz Erick cuenta con un álbum con siete canciones que produjo en su etapa inicial en Perú y a ello se suma un EP de cuatro temas lanzado en Australia —material que le abrió las puertas en la escena local— y dos nuevos sencillos, sumando un total de trece canciones disponibles en plataformas digitales.

“Como ya venía haciendo música por costumbre, por hobby y ya me juntaba con artistas de la escena underground urbana del Perú ya entendía los procesos. Con mi formación profesional como manager, empecé a aplicar una visión más estratégica, y actualmente ya estoy viendo resultados concretos”, recuerda.

“Me considero muy versátil y me gustaría probar fusiones musicales y hacer otros estilos. Considero que la música es para eso, para poder explorar, atreverse y sobre todo divertirse haciéndolo.”, sostiene al invitar a encontrar “Tu recuerdo” en las plataformas digitales y bibliotecas musicales.

