El cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona se alista para su regreso a Perú, donde ofrecerá un concierto el próximo 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, bajo la producción de Music Maker Entertainment.

Por ello, la compra de entradas para el evento comenzará con una preventa exclusiva con tarjetas Interbank los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. (hora local) en Teleticket.

Entradas para el concierto de Ricardo Arjona en Lima

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Ricardo Arjona?

De tal forma, en la preventa, se aplicará un 15 % de descuento sobre el precio regular. A continuación, se detallan los precios (incluyendo el descuento) y las zonas disponibles:

Platinum Central Numerado: S/ 540

Platinum Lateral Numerado: S/ 440

Occidente 1 Numerado: S/ 440

Oriente 1 Numerado: S/ 440

Vip: S/ 395

Occidente 2 Numerado: S/ 395

Oriente 2 Numerado: S/ 395

Preferencial: S/ 240

Tribuna Norte: S/ 165

La venta general de entradas se iniciará una vez culminada la preventa o cuando se agote el stock designado para los días 28 y 29 de noviembre.

El show en Lima es parte de su gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, que lo ha llevado a países como Estados Unidos, con presentaciones ya programadas en Argentina, Chile y Puerto Rico.

Ricardo Arjona cumple sueño de niño guatemalteco y lo convierte en su productor por un día

La noticia de su concierto en Lima llega en el marco de la exitosa residencia que Arjona mantiene actualmente en Guatemala, donde protagonizó un emotivo momento.

Y es que, el artista decidió sorprender a Pablo Eduardo, un niño guatemalteco que aspira a ser su productor, al invitarlo al Teatro Nacional y nombrarlo simbólicamente "productor por un día".

Ricardo Arjona y Pablo Eduardo

Este gesto permitió al menor vivir de cerca la experiencia de la creación de un espectáculo profesional, conmoviendo a los asistentes y al propio Arjona, quien destacó la importancia de apoyar a las infancias.

“Cosas que pasan.Mientras haya niños que sueñan, habrá adultos que emprendan. Habemus productor”, escribió Arjona en sus redes sociales, contando esta inspiradora historia.