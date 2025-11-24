El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresa a los escenarios con su tour mundial “Lo que el Seco no dijo”, una gira que lo traerá a Lima el próximo viernes 26 de junio del 2026 para un esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima.

La gira ya inició en Guatemala, donde Arjona ofreció 23 conciertos sold out, y continuará su recorrido por Estados Unidos, Sudamérica y Europa. En esta nueva etapa, el músico ha apostado por una escenografía minimalista y un formato que define como una “residencia artística” más que una gira tradicional.

El concepto propone espectáculos íntimos, personales y centrados en nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” y “Fuiste tú”, además de canciones de su reciente álbum “Seco”, lanzado en enero.

Ricardo Arjona confirma su regreso a Perú con su tour “Lo que el Seco no dijo". (Foto: Instagram)

El álbum incorpora sonidos tradicionales guatemaltecos, mezclados con el estilo característico del cantante, lo que promete un capítulo renovado en su carrera musical. Este enfoque más experimental conecta con la esencia de Arjona y abre paso a una propuesta interpretativa más cercana, introspectiva y emocional para su público.

El espectáculo cuenta con un equipo internacional compuesto por más de 12 músicos y colaboradores, además del staff técnico y de producción. Su regreso a los escenarios marca una etapa de reencuentro con sus raíces y un diálogo musical más profundo con diversas influencias del mundo. “Lo que el Seco no dijo” busca ir más allá del repertorio: es una invitación a explorar el pasado, el presente y las emociones más honestas del artista.

La preventa de entradas se realizará este 28 y 29 de noviembre desde las 10 a.m., de manera exclusiva para usuarios con tarjetas Interbank a través de la plataforma digital de Teleticket.

Ricardo Arjona confirma su regreso a Perú con su tour “Lo que el Seco no dijo". (Foto: Instagram)

Asimismo, los clubs de fans internacionales tendrán acceso a una venta especial el 27 de noviembre mediante la plataforma Mundo Arjona, un beneficio dirigido a los seguidores más fieles del intérprete.