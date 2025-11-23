Durante más de 150 minutos divididos en 3 actos, Servando y Florentino interpretaron emblemáticas canciones como “Los Hermanos Primera”, “Una canción que te enamore”, “Estás hecha para mí”, “Aliviame”, “Muchacho solitario “, “Fan enamorada ” , interactuando con sus fans enamoradas que no cesaron de corear y gritar a lo largo del concierto.

En medio del show, la dupla venezolana le rindió homenaje a la salsa clásica de ayer, hoy y siempre , cantando y tocando percusión, e invitando en el segmento de La Fania a la cantante peruana Daniela Darcourt, quien demostró su habilidad para sonear no solo con Florentino sino también al compás de dos músicos invitados de la orquesta Salserín. Luego Daniela cantó su éxito “Señor mentira”.

Servando y Florentino cerró su apoteósico recital con un Medley de éxitos de sus inicios en Salserín y con el himno “De sol a sol”, sellando una noche para el recuerdo.

Hoy los hermanos Primera dejaron Lima, para continuar su tour mundial por Santiago de Chile donde se presentarán este domingo 23 en el Movistar Arena.