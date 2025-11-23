Susan Ochoa, ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, presenta su nueva propuesta musical titulada “Mix Los Bomberos”. Con este lanzamiento, la artista incursiona en el género tropical y sorprende con un tema lleno de energía que promete conquistar a su público y poner a todos a bailar.
Ochoa demuestra una vez más su versatilidad artística con un repertorio alegre, festivo y contagioso. Su voz, combinada con un mensaje de celebración, amor y buena vibra, convierte a “Mix Los Bomberos” en una invitación directa a disfrutar.
La artista destacó que este proyecto refleja su esencia y su conexión con los seguidores que la acompañan en cada etapa. “La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones”, comentó Susan Ochoa.
El videoclip oficial captura ese espíritu festivo con una puesta en escena vibrante y colorida. Luces, baile, energía y la participación de sus seguidores dan vida a una producción que busca transmitir la alegría que caracteriza a la artista y que ha sido parte fundamental de su trayectoria.
“Mix Los Bomberos” ya está disponible en todas las plataformas digitales, ampliando la presencia de Susan Ochoa en la escena musical nacional. El videoclip oficial puede verse en su canal de YouTube.
Con este lanzamiento, Susan Ochoa reaparece en la escena musical con un tema tropical que apuesta a ser el favorito de sus seguidores.
