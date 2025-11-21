Arde la Sangre en Lima: la banda argentina llega con un show explosivo y su gira “Pase lo que Pase”

Hay algo magnético en las bandas que resurgen después del silencio. No es solo la expectativa, sino la energía contenida de un proceso que se rehace desde la ausencia. En el caso de Arde la Sangre, ese renacimiento tomó forma en plena pandemia: habitaciones aisladas, cables cruzados, ideas que viajaban de computadora en computadora hasta convertirse en un sonido feroz. Lo que empezó como un ejercicio de supervivencia creativa hoy se despliega en escenarios del continente. Y ahora, por primera vez, llega a Lima con una premisa clara: encender un ritual de metal moderno pensado para escucharse —y sentirse— de cerca.

Marcelo “Corvata” Corvalán habla del proyecto con una serenidad que contrasta con la potencia de su música. “Este proyecto nos hizo volver a sentir hambre creativa; necesitábamos decir algo distinto”, afirma, como si esa urgencia fuese la chispa que sostuvo al grupo mientras el mundo se detenía. Arde la Sangre, integrada por Corvata, Tery Langer, Nacho Benavides y Luciano Farelli, no solo recoge el linaje sonoro de Carajo: lo desplaza, lo actualiza y lo resignifica con una estética que se nutre tanto de la distorsión como de la precisión digital.

Arde la Sangre llega por primera vez a Lima con un show cargado de energía, riffs intensos y una puesta en escena marca registrada del metal argentino.

Esa transición no fue inmediata. Durante meses, la banda buscó un sonido que los representara sin quedar atrapados en su propio pasado. Corvata lo describe como un proceso casi arqueológico: “Queríamos investigar quiénes éramos sin repetir una fórmula. Fue raro, pero hermoso, dejar que cada uno encuentre su espacio”. El resultado se percibe en La cura (2021) y Pase lo que pase (2024), dos discos que, pese a compartir ADN, muestran una evolución notable en texturas, sintetizadores y una narrativa interna que atraviesa todo el repertorio.

El arribo a Lima ocurre en el marco de su gira Pase lo que Pase, que ya ha recorrido escenarios de Chile, Paraguay y diversas ciudades argentinas. Lo que adelantan promete una experiencia larga, intensa, diseñada para que las canciones respiren en directo. En escena, la banda suele incorporar algunos temas de Carajo —una concesión a la memoria compartida con el público—, pero esta vez la primacía será del presente: del sonido que han construido a pulso y que terminó otorgándoles su primer Premio Gardel en 2022.

Carajo, una de las bandas más influyentes del metal y nu metal argentino de los 2000, marcó a toda una generación con su fuerza escénica y letras de resistencia.

La noche limeña no estará habitada solo por ellos. El cartel, curado por la productora El Imperio, suma a GAIA, Difonia y Phonic, tres propuestas peruanas que también han encontrado en el metal y el rock alternativo un espacio para expandirse. Es una programación que no busca telonear, sino dialogar: un concierto de capas, donde cada banda aporta una lectura distinta de la energía, la rabia o la introspección que moviliza estos géneros.

Arde la Sangre, o simplemente ALS, se ha convertido en un proyecto que crece hacia dentro y hacia afuera. Su forma de componer —más colaborativa, más abierta al error y al hallazgo fortuito— parece reflejar la madurez de músicos que ya no intentan demostrar fuerza, sino construir un discurso propio. La banda cita influencias que van de Deftones a Nine Inch Nails, de Pantera a Bring Me The Horizon, pero ninguna de ellas opera como molde: funcionan más bien como espejos que les recuerdan que siempre hay una manera distinta de rugir.

Corvata lo resume con una frase que podría funcionar como manifiesto del grupo: “No hacemos música para que quede perfecta. La hacemos para que respire”. Y quizá por eso su llegada a Lima despierta tanta expectativa: porque no se trata solo de un concierto, sino de asistir al pulso vivo de una banda que decidió reinventarse sin perder su esencia, apostando por un metal que no teme a la emoción, a la vulnerabilidad ni a la intensidad que exige un sonido capaz de encender la sangre.