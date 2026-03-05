La cantautora peruana Susan Ochoa presenta su más reciente lanzamiento musical, titulado “Reina”, una composición inédita que rinde homenaje a todas las mujeres que, en algún momento de sus vidas, han atravesado experiencias difíciles y han sabido levantarse con valentía.

Según expresó la artista, “Reina es una composición con la que rindo homenaje a todas las mujeres que en algún momento de su vida sufrieron viviendo alguna experiencia difícil. Esta canción está hecha para acariciar a nuestra niña interior y convertirse en nuestro himno de garra, fuerza, valor y amor hacia nosotras mismas”.

Con una letra profundamente emotiva y un mensaje de empoderamiento, “Reina” busca conectar con el corazón de quienes han enfrentado desafíos personales, invitándolas a reconocerse como mujeres fuertes, valiosas y resilientes. La canción transmite sensibilidad y esperanza, reafirmando el compromiso artístico de Susan Ochoa con mensajes que inspiran y transforman.

“Reina” ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales digitales. Asimismo, el videoclip oficial puede verse en el canal oficial de YouTube de la artista (@susanochoamusica), donde los seguidores podrán disfrutar de una propuesta audiovisual que acompaña la fuerza y emotividad del tema.

Además, Susan Ochoa presentará su canción “Reina” en vivo este sábado 7 de marzo en el Teatro de Plaza Norte, como parte de una celebración por el Día de la Mujer.

Con este lanzamiento, Susan Ochoa continúa consolidando su carrera artística y reafirmando su voz como una de las intérpretes peruanas más representativas de la música contemporánea.

