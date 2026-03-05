La cantautora peruana Susan Ochoa presenta su más reciente lanzamiento musical, titulado “Reina”, una composición inédita que rinde homenaje a todas las mujeres que, en algún momento de sus vidas, han atravesado experiencias difíciles y han sabido levantarse con valentía.
Según expresó la artista, “Reina es una composición con la que rindo homenaje a todas las mujeres que en algún momento de su vida sufrieron viviendo alguna experiencia difícil. Esta canción está hecha para acariciar a nuestra niña interior y convertirse en nuestro himno de garra, fuerza, valor y amor hacia nosotras mismas”.
Con una letra profundamente emotiva y un mensaje de empoderamiento, “Reina” busca conectar con el corazón de quienes han enfrentado desafíos personales, invitándolas a reconocerse como mujeres fuertes, valiosas y resilientes. La canción transmite sensibilidad y esperanza, reafirmando el compromiso artístico de Susan Ochoa con mensajes que inspiran y transforman.
“Reina” ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales digitales. Asimismo, el videoclip oficial puede verse en el canal oficial de YouTube de la artista (@susanochoamusica), donde los seguidores podrán disfrutar de una propuesta audiovisual que acompaña la fuerza y emotividad del tema.
Además, Susan Ochoa presentará su canción “Reina” en vivo este sábado 7 de marzo en el Teatro de Plaza Norte, como parte de una celebración por el Día de la Mujer.
Con este lanzamiento, Susan Ochoa continúa consolidando su carrera artística y reafirmando su voz como una de las intérpretes peruanas más representativas de la música contemporánea.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más