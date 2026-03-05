Resumen

Susan Ochoa estrenó 'Reina', su nueva canción inédita ya disponible en plataforma digitales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora peruana Susan Ochoa presenta su más reciente lanzamiento musical, titulado “Reina”, una composición inédita que rinde homenaje a todas las mujeres que, en algún momento de sus vidas, han atravesado experiencias difíciles y han sabido levantarse con valentía.