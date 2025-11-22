Gira mundial de The Weeknd supera los 1.000 millones de dólares en recaudación

La gira After Hours ‘Til Dawn, del artista canadiense The Weeknd, que se inició en julio de 2022 y continuará hasta septiembre de 2026, ha recaudado más de 1.000 millones de dólares estadounidenses, informó este viernes Live Nation.

La empresa promotora de conciertos dijo en un comunicado que el artista ha recaudado, entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, 1.004 millones de dólares estadounidenses con la venta de 7,55 millones de entradas en 153 conciertos por todo el mundo.

Live Nation señaló que el canadiense ha donado 8,5 millones de dólares estadounidenses a varias organizaciones humanitarias y que en 2026 continuará con ese apoyo.

La gira de The Weeknd ha incluido ciudades en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia. En 2026, el artista tiene programados otros 40 conciertos en México, Brasil, Europa y Reino Unido.

The Weeknd

El primero del próximo año será en Ciudad de México, y continuará en Río de Janeiro, Sao Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. El último concierto de After Hours ‘Til Dawn está programado en Lisboa el 6 de septiembre de 2026.

En Norteamérica, donde la gira ha viajado en dos ocasiones, el artista canadiense realizó más de 40 conciertos con todas las entradas agotadas y logró récords como el artista masculino negro con más recaudación de la historia en Nueva York, Denver, Montreal, Orlando y Houston, entre otras ciudades.