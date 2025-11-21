El evento temático “La casa de Papá Noel” regresa al Multiespacio Costa 21 de Lima con una propuesta de experiencia inmersiva dirigida a público de todas las edades por Navidad.

La actividad, que busca recrear el centro de operaciones de Santa Claus, estará abierta al público del 10 al 23 de diciembre, con entradas disponibles en Teleticket.

La casa de Papá Noel

La muestra ha sido diseñada para ser un recorrido interactivo y sensorial que simula los diversos ambientes asociados con la figura de Papá Noel, como:

La fábrica de juguetes .

. La cocina de Mamá Noela .

. La habitación de Papá Noel .

. Las áreas de trabajo y descanso de los duendes.

Adicionalmente, la experiencia contará con la presencia de personajes emblemáticos de la temporada, incluyendo hadas, cascanueces y el Grinch. El recorrido culmina con el encuentro y la recepción de los visitantes por parte de Papá Noel.

Los recorridos por “La casa de Papá Noel” se realizarán durante un intervalo de 60 minutos, en un horario que va desde las 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket, con un costo de S/ 32.00 e incluye el ingreso de un adulto más un niño menor de 12 años de edad de forma gratuita.