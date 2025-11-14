La banda peruana We The Lion anunció el estreno de “WTL: Christmas Special”, una nueva propuesta navideña que combina música en vivo, narrativa teatral y un ensamble sinfónico. El espectáculo continúa la línea de producciones conceptuales que el grupo ha desarrollado tras “WTL: 360 Experience”, “WTL: Symphonic” y “WTL: Family Day”.

El show contará con la participación de los actores Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato, junto a los artistas invitados Nicole Favre, Greccia, Samir y Pleito. La puesta en escena busca ofrecer una experiencia familiar completa que une teatro, música y ambientación festiva.

Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda, explicó que el musical reinterpretará clásicos como “Jingle Bells”, “Silent Night” y “All I Want for Christmas Is You”, además de canciones originales con arreglos sinfónicos. También destacó que el espectáculo está construido bajo una historia llena de emoción y espíritu navideño.

We the Lion presenta “Christmas Special”, su show navideño original. (Foto: Instagram)

Como parte del proyecto, We The Lion lanzará este 1 de diciembre dos nuevas canciones navideñas en Spotify, que también serán estrenadas en vivo durante la presentación en el Teatro Municipal de Surco. Estas piezas ampliarán el repertorio temático del show.

La historia central gira en torno a Amarilo, un personaje interpretado por Mayer, que nació completamente amarillo y vivió aislado tras el rechazo de su entorno. Su deseo de conectar con la magia de la Navidad lo lleva a construir una chimenea para que Papá Noel, interpretado por Fantinato, pueda visitarlo por primera vez.

“WTL: Christmas Special” se presentará únicamente el lunes 22 de diciembre en el renovado Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad. Habrá funciones a las 4 p.m. y 7:30 p.m., además de un pase Meet & Greet para que el público pueda tomarse fotos con Papá Noel, Alonso Briceño y los personajes de la obra.