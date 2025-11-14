Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso bromearon con derretir los cinco Latin Grammy que ganaron este jueves en la 26º edición de los premios más prestigiosos de la música latina para hacerse “una cadena”.
“Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena (...) una cadena que me voy a poner en el cogote”, dijo Amoroso durante su paso por la sala de prensa mientras cargaba tres de los cinco gramófonos dorados.
Los argentinos se hicieron este jueves con los premios a mejor canción alternativa y mejor video musical versión corta por ‘#Tetas’; además de mejor canción pop por ‘El día del amigo’, y mejor álbum de música alternativa y mejor video musical versión larga por ‘Papota’.
El disco ‘Papota’, su segundo proyecto en conjunto hace referencia a los esteroides anabólicos para cuestionar irónicamente la superficialidad de la industria musical.
El dúo del momento además anunció que su próximo proyecto se llamará ‘Top of the Hill’, y que saldrá “próximamente”, aunque no concretaron fecha.
“En ‘Top of the Hill’ van a estar las respuestas”, dijo Amoroso a EFE al preguntarle sobre el punto en el que se encuentra su carrera tras un exitoso año.
La carrera de los argentinos despegó internacionalmente después de que el dúo ofreciera un concierto Tiny Desk en la radio pública estadounidense NPR en octubre del año pasado.
