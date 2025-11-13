La cantante peruana Wendy Sulca estuvo presente en la ceremonia de los Latin Grammy 2025, realizada en el Kaseya Center de Miami, donde acompañó a la icónica intérprete afroperuana Susana Baca, quien fue honrada con el Premio a la Excelencia Musical.

Este galardón es el máximo reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación a artistas con una trayectoria excepcional y legado musical significativo.

Sulca, quien asistía por primera vez a los premios, compartió su emoción y admiración por Baca, destacando la importancia del reconocimiento para la música peruana.

“La voz del Perú en el mundo. Acompañar a nuestra maestra en su primera vez en los Latin Grammy es un gran honor, estoy demasiado orgullosa. ¡La quiero muchísimo! Tres Latin Grammy y un Premio a la Excelencia que nos llena de orgullo, gracias por enseñarnos a cantar desde el alma” , dijo en sus redes sociales.

La joven artista comentó que la experiencia es un hito inolvidable en su carrera. “Estar en los Latin Grammy por primera vez y, sobre todo, acompañando a una leyenda viva de nuestro país, es algo que nunca voy a olvidar. Representar al Perú junto a Susana fue un sueño hecho realidad”.