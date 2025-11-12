La cantante peruana Susana Baca fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical 2025, otorgado por Latin Grammy, en una ceremonia llena de emoción realizada en el Mandalay Bay South Convention Center, en Las Vegas, Estados Unidos.
Este galardón celebra su trayectoria excepcional, su aporte a la música afroperuana y su influencia en la escena musical latinoamericana. A sus 80 años, la artista sigue consolidándose como una de las voces más importantes del Perú y un símbolo de identidad cultural y resistencia.
Un equipo de Del Barrio Producciones viajó a Estados Unidos para registrar este histórico momento como parte del documental “Estoy Viva”, dirigido por Josué Méndez, que retrata la vida, el legado y la vigencia artística de Baca. Las cámaras acompañaron a la intérprete en los días previos a la premiación y durante la gala, capturando su emoción, sus reflexiones y su mensaje al mundo.
“Estar junto a Susana en este reconocimiento es un privilegio. Su historia nos recuerda que el arte también es una forma de resistencia y amor por el Perú”, declaró Michelle Alexander, CEO y directora de contenidos de Del Barrio Producciones, quien destacó la relevancia cultural del homenaje.
Ganadora de tres Latin Grammy y nominada al Grammy anglosajón, Susana Baca vive uno de los momentos más brillantes de su carrera. Además del premio honorífico, la artista compite en la presente edición de los Latin Grammy por el galardón a Mejor Álbum Folclórico con su reciente producción discográfica Conjuros.
El estreno del documental “Estoy Viva” está previsto para el próximo año, y busca acercar al público a la dimensión más humana, artística y espiritual de la intérprete de “María Landó”.
El homenaje a Susana Baca forma parte de las actividades previas a la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La ceremonia contará con la conducción del cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, y podrá verse en vivo desde las 8.00 p. m. (hora de Perú) a través de HBO Max, TNT y el canal oficial de YouTube de la Latin Recording Academy.
