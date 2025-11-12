Nintendo dio el golpe esta mañana y estrenó el primer tráiler oficial de “Super Mario Galaxy: la película”. Se trata de la esperada secuela de la exitosa película de 2023, que recaudó más de 1.300 millones de dólares.

Durante un Nintendo Direct especial transmitido en vivo, Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, creador de Mario y CEO de Illumination, mostraron las nuevas imágenes de esta cinta que se basa en el famoso videojuego de los hermanos fontaneros.

Exactamente, “Super Mario Galaxy: la película” se inspira en el videojuego Super Mario Galaxy, pero con una historia original.

Como en el juego, el tráiler muestra escenas de Mario surfeando cometas, batallas en gravedad cero y el regreso de Yoshi. Los clips también tienen guiños a los videojuegos Super Mario Sunshine y Odyssey.

Chris Pratt hace la voz del protagonista, Mario, mientras que Jack Black interpreta a Bowser, el villano. Sin embargo, ahora el villano principal será el hijo, Bowser Jr., cuya voz la hace Benny Safdie, quien secuestra a la Princesa Peach (Anya Taylor-Joy).

EL DATO: “Super Mario Galaxy: la película” se estrenará en abril del 2026.