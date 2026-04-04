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En la película "The Super Mario Galaxy Movie", Mario y Luigi visitan el Reino de las Arenas para investigar una tubería obstruida, lugar donde terminan entablando amistad con Yoshi (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)
En la película "The Super Mario Galaxy Movie", Mario y Luigi visitan el Reino de las Arenas para investigar una tubería obstruida, lugar donde terminan entablando amistad con Yoshi (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)
Por Alfonso Rivadeneyra García

A veces crítica y público no se ponen de acuerdo; ocurre con superproducciones y con el cine independiente. Ahora le tocó el turno a una cinta de animación para toda la familia: “Super Mario Galaxy. La película”, adaptación del juego del 2007 para la consola Nintendo Wii y secuela de la segunda cinta más taquillera del 2023, que recaudó 1.360 millones de dólares en todo el mundo.

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