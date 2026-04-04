A veces crítica y público no se ponen de acuerdo; ocurre con superproducciones y con el cine independiente. Ahora le tocó el turno a una cinta de animación para toda la familia: “Super Mario Galaxy. La película”, adaptación del juego del 2007 para la consola Nintendo Wii y secuela de la segunda cinta más taquillera del 2023, que recaudó 1.360 millones de dólares en todo el mundo.

La trama: el villano Bowser Jr. (Benny Safdie) secuestra a la princesa Rosalina (Brie Larson), por lo que los Lumas, pequeñas estrellas, piden ayuda a la princesa Peach (Anya Taylor-Joy). Esto desencadena una trama donde tanto ella como Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Toad (Keegan-Michael Key), Bowser (Jack Black) y el recién llegado Yoshi (Donald Glover) viajan por el espacio exterior. Dirigen Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de la anterior entrega.

Es en la trama donde la cinta se distancia del juego, donde la gravedad tiene un rol: el juego se sostiene en el efecto que esta fuerza ejerce sobre el personaje, que dependiendo del nivel puede caminar por las paredes y techos. No hay trama, solo un objetivo: rescatar a la princesa. La película les da cosas que hacer a sus personajes, pero su verdadero objetivo es homenajear a toda la saga creada por Shigeru Miyamoto. Hay secuencias que parecen sacadas de una partida y la película no se molesta en ocultarlo.

¿Qué pasa con la crítica?

Una cosa es que la audiencia y la crítica discrepen; otra, que ambos sectores parezcan haber visto cintas totalmente distintas. El diario británico “The Guardian” dijo que la película es un “salvapantallas aburrido, peor que la inteligencia artificial”. “Variety”, en tanto, cree que “Galaxy” es tan agitada y caótica que deberían darle Ritalin.

También hay críticas que toman la cinta por lo que es. El diario “ABC” de España la considera el nuevo “estándar de oro” para las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande (“hay una belleza existencial en ver al grupo saltar entre constelaciones que recuerda a la esencia del videojuego”). “The Washington Post”, en cambio, habla de sus fortalezas sin ignorar sus fallas, como que la banda sonora desaproveche las piezas musicales compuestas por Koji Kondo, haciéndolas aparecer brevemente cuando fueron responsables directas del éxito duradero del juego.

Al cierre de esta edición, la cinta ha recaudado más de 59,1 millones de dólares solo en EE.UU. Se espera que internacionalmente consiga unos 350 millones de dólares hasta este domingo. De momento, parece que Mario ha llegado con buena estrella.