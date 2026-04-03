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“Super Mario Galaxy: La película” rompe récord de taquilla en su estreno. (Foto: Instagram / Universal Pictures Perú)
“Super Mario Galaxy: La película” rompe récord de taquilla en su estreno. (Foto: Instagram / Universal Pictures Perú)
Por Redacción EC

“Super Mario Galaxy: La película” tuvo un gran arranque en la taquilla mundial y se ha posicionado como uno de los mayores estrenos cinematográficos de lo que va del 2026. La nueva cinta logró recaudar más de 68 millones de dólares en su primer día en cines a nivel global, marcando un debut histórico para la franquicia.

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