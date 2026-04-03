“Super Mario Galaxy: La película” tuvo un gran arranque en la taquilla mundial y se ha posicionado como uno de los mayores estrenos cinematográficos de lo que va del 2026. La nueva cinta logró recaudar más de 68 millones de dólares en su primer día en cines a nivel global, marcando un debut histórico para la franquicia.

Este resultado supera el arranque de “Super Mario Bros.: La película” (2023), que había registrado cerca de 66 millones de dólares en su primer día. La nueva aventura, ambientada en un universo espacial, reafirma la vigencia del icónico personaje.

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Del total recaudado en su debut en la pantalla grande, aproximadamente 34 millones de dólares provinieron del mercado internacional, evidenciando el fuerte impacto global de la cinta. América Latina y Europa han sido regiones clave para este desempeño.

Entre los mercados más destacados figura México, donde la película alcanzó alrededor de 6,7 millones de dólares en su primer día, convirtiéndose en uno de los mejores estrenos recientes de Universal en ese país. En Europa también lideró la taquilla en varios territorios desde su debut.

En Estados Unidos, la cinta también mostró un sólido rendimiento al recaudar cerca de 34,5 millones de dólares en su arranque en los cines, posicionándose como el mejor estreno del año hasta ahora y reafirmando el atractivo de las adaptaciones de videojuegos.

“Super Mario Galaxy: La película” rompe récord de taquilla en su estreno. (Foto: Instagram / Universal Pictures Perú)

El éxito de “Super Mario Galaxy: la película” llega pese a las diversas críticas que ha recibido el proyecto. La franquicia sigue beneficiándose del éxito de su primera entrega, que superó los 1.300 millones de dólares a nivel global y ahora buscará repetir e incluso superar el gran logro en taquilla.

Con estos resultados iniciales, las proyecciones apuntan a que la película podría alcanzar cifras récord durante su primer fin de semana. Todo indica que la historia de ‘Mario’ volverá a dominar la taquilla internacional y podría ser uno de los grandes éxitos del cine este 2026.