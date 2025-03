Volar en una de las escobas mágicas de Harry Potter, experimentar la adrenalina a bordo del Velociraptor o vivir miles de aventuras en Minion Land, son algunas de las experiencias que se pueden vivir en Universal Orlando. El complejo de diversiones cuenta con tres parques temáticos —Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay— con montañas rusas, juegos de realidad virtual, experiencias en 3D y atracciones basadas en películas para adultos y niños. Pasar unos días en los parques asegura diversión, adrenalina y buenos recuerdos para toda la familia. Este año, la oferta del parque se extiende con la apertura de Universal Epic Universe, su última creación. El parque se convertirá en el cuarto complejo de Universal y contará con cincos mundos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, Super Nintento World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk y Dark Universe, cada uno lleno de aventuras extraordinarias que prometen ir más allá de la imaginación de los visitantes.

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO PARQUE DE UNIVERSAL ORLANDO?

Universal Epic Universe, el cuarto parque temático del destino, será una mezcla de adrenalina, magia y experiencias basadas en películas. Se trata del parque más ambicioso hasta el momento que permitirá al visitante experimentar más de 50 impresionantes atracciones, entretenimiento, experiencias gastronómicas y tiendas que se unirán para crear una aventura épica, como su nombre lo indica.

Celestial Park

La primera parada de los visitantes será Celestial Park. Para llegar al parque temático, los visitantes tendrán que atravesar el maravilloso portal Chronos que sirve como puerta de entrada a las increíbles aventuras que se encuentran en Epic Universe. El primer mundo, Celestial Park, es un parque con jardines ondulantes, canales de agua y senderos para caminar. Allí podrán subir a un cometa en una montaña rusa emocionante, disfrutar de una deliciosa cocina, adquirir productos exclusivos para conmemorar su visita y más.

El mundo de Harry Potter continuará en el nuevo parque temático de Universal, Epic Universe. (Foto: Universal) / KILBY_PHOTO_LLC

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic

Universal continuará con el furor que causa el mundo de Harry Potter. El complejo permite recorrer el mundo de Hogsmeade en Island of Adventure, y descubrir las calles de Diagon Alley en Universal Studios. Ahora, los fanáticos del mago podrán sumergirse en el Ministerio de Magia en Epic Universe. El nuevo parque contará con el tercer mundo de Harry Potter, donde los visitantes viajarán desde un parque muggle en París hasta el impresionante espectáculo de la Place Cachée de 1920, un distrito comercial escondido y bullicioso en el París mágico. Dentro de Place Cachée, encontrarán numerosos restaurantes como el Café L’air De La Sirène, elegantes opciones de compras como Les Galeries Mirifiques, una grandiosa experiencia teatral en vivo, Le Cirque Arcanus, y más. También viajarán desde el París mágico hasta el Ministerio de Magia Británico para presenciar el tan esperado juicio de Dolores Umbridge en la atracción “Harry Potter and the Battle at the Ministry “.

SUPER NINTENDO WORLD

Epic Universe llevará a los visitantes en un viaje al pasado. A través de la icónica tubería verde, llegarán a SUPER NINTENDO WORLD, donde se sumergirán en los mundos de los personajes queridos de Nintendo: Mario, Luigi, la princesa Peach, Toad, Donkey Kong y más. Los visitantes vivirán en el mundo de Mario Bross, atravesarán obstáculos y descubrirán personajes mágicos como en los videojuegos de los noventa. Dentro de la experiencia más colorida e interactiva de Universal Orlando hasta el momento, encontrarán lugares familiares inspirados en los juegos de Nintendo, incluido Mt. Beanpole.

How to Train Your Dragon - Isle of Berk

El cuarto parque de Epic Universe promete ser uno de los favoritos de los más jóvenes. Al entrar en el enorme mundo de How to Train Your Dragon - Isle of Berk, quedarán cautivados por una versión real de la icónica vista panorámica de las populares películas “How to Train Your Dragon” (Cómo entrenar a tu dragón). Mientras contemplan la laguna brillante, dos estatuas vikingas de 12 metros de altura y un pueblo encaramado sobre mares agitados, los visitantes pueden embarcarse en una variedad de aventuras vikingas inspiradas en la querida franquicia, incluida la experiencia de lo que es volar en un dragón en la atracción Hiccup’s Wing Gliders, competir para vencer y mojar a otros visitantes en Fyre Drill, posar para una foto con Toothless (Chimuelo) y mucho más.

En imágenes, el mundo How to Train Your Dragon - Isle of Berk(. Foto: Universal)

Dark Universe

Para los fanáticos del terror, llega Dark Universe. En este mundo, los visitantes explorarán el sombrío pueblo de Darkmoor, hogar de los Monstruos legendarios de Universal como Drácula, El Hombre Lobo, el Monstruo de Frankenstein y más. El ícono de este mundo siniestro es Frankenstein Manor, donde los visitantes se aventurarán en sus catacumbas y se enfrentarán a una horda de monstruos enfurecidos en la atracción más escalofriante de Universal Orlando: Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment.

¿CUANDO ABRIRÁ SUS PUERTAS EPIC UNIVERSE?

Universal Epic Universe incuirá cinco parques temáticos que podrán disfrutar visitantes de todas las edades. El nuevo parque completará la oferta del complejo de diversiones, junto a Island of Adventura, Universal Studios y Volcano Bay. Epic Universe abrirá sus puertas este año, con muna gran inauguración el 22 de mayo.

El portal Chronos será la entrada a Epic Universe. (Foto: Universal)

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA A EPIC UNIVERSE?

Las entradas al parque de Epic Universe se pueden adquirir a través de su página web. Para extranjeros, la entrada personal para un día tiene un costo de 139 dólares para adultos y 134 para niños. Sin embargo, el parque ofrece paquetes personales para ingresar a los cuatro complejos de diversiones por el precio de 150 dólares cada día. Este último permite el ingreso a Universal Studios, Island of Adventura y Volcano Bay durante dos días, y un día para explorar Epic Universe.

Este año, el parque tendrá eventos durante todo el año siendo algunos de los más destacados Halloween Horror Nights y Holidays en Universal. Halloween Horror Nights, regresará en las noches selectas del 29 de agosto al 2 de noviembre, donde los visitantes podrán enfrentarse a aterradoras casas embrujadas inspiradas en grandes del cine y misteriosas historias originales, siniestras zonas de miedo, entretenimiento en vivo, productos únicos y alimentos y bebidas temáticos en el evento de Halloween más importante del mundo.

Holidays en Universal, comenzará el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Aquí, los visitantes podrán celebrar la época más maravillosa del año con una increíble colección de experiencias festivas, como la impresionante magia navideña en Christmas in The Wizarding World of Harry Potter y la oportunidad de conocer al propio Grinch, durante los Grinchmas. Los visitantes también podrán admirar la decoración festiva en todo el destino y saborear deliciosas ofertas de comida y bebida con temática navideña.