El Área de Conservación Regional Chontabamba Huancabamba fue aprobada y protegerá 14.000 hectáreas. (Fotos: Difusión/ Diego Pérez - SPDA)
El Área de Conservación Regional Chontabamba Huancabamba fue aprobada y protegerá 14.000 hectáreas. (Fotos: Difusión/ Diego Pérez - SPDA)
Por Redacción EC

En Oxapampa, el bosque no empieza fuera de la ciudad. Está detrás de las casas de madera, en las chacras de granadilla, café y rocoto, en la neblina que algunas mañanas cubre el valle y vuelve difusas las montañas. Uno llega y entiende rápido por qué tanta gente quiere quedarse.

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