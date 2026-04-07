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“Super Mario Galaxy: La película” conquista la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / Super Mario Movie)
“Super Mario Galaxy: La película” conquista la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / Super Mario Movie)
Por Agencia EFE

La nueva película de Super Mario, que llegó a cines de todo el mundo el 1 de abril en plena Semana Santa, ha arrasado su estreno mundial con un total de 372 millones de dólares de recaudación, el mayor éxito de taquilla en lo que va de 2026.

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