Después de Cristo y antes de Netflix, hubo un largo camino para que las escrituras sagradas se transformaran en la espectacularidad que hoy miles de personas a nivel mundial pueden ver desde la comodidad de sus casas. El cine de corte bíblico surge poco antes de la década de 1950, cuando superproducciones como “Los diez mandamientos” o “Ben-Hur” convirtieron estas historias en filmes de gran escala. En 2026, hay una nueva agenda con las plataformas de streaming y productoras como Angel Studios, que en los últimos años han marcado buena parte de la conversación de Semana Santa.

Incluso proyectada en parroquias de Lima, la serie “The Chosen”, producción bandera de Angel Studios, convirtió la vida de Jesús y sus apóstoles en un fenómeno del cine y la televisión (al mismo tiempo). Desde su llegada a cines en 2022, los estrenos de episodios han recaudado más 115 millones de dólares a nivel mundial; y con su quinta temporada, “La última cena”, se mantiene como la franquicia bíblica más taquillera. Además, está disponible en plataformas como Prime Video y Netflix, lo que permite verla también desde casa.

Jonathan Roumie es Jesús de Nazaret en "The Chosen", temporada 5.

“¿Por qué hoy están resurgiendo películas de corte religioso del tipo, como las que hace este estudio, Angel Studios? Algunas de ellas, más que nada, por el lado de la religión, pero desde una mirada mucho más conservadora, que no admite posibilidades de una fe menos dogmática. Esto responde muy bien a estos tiempos de polarización entre conservadores y liberales, y en ese sentido, aparecen estas películas más cercanas a lo religioso, incluso fanático. Y peligroso, debo decir”, sostiene Lenny Fernández.

“Lo disruptivo es que estas películas han encontrado un público en esta época. En el cine de hoy, donde los superhéroes de comics dominan las carteleras, aparecen producciones de corte bíblico que quieren salir un poco de esta maquinaria de seres todopoderosos que se desmarcan de lo religioso. Hay una nueva apuesta por estas historias que ya encontraron su nicho”.

De hecho, con el paso de los años, el cine religioso fue cambiando sus registros. “Al cine, lo han matado muchas veces. En los años 50, con la llegada de la televisión, se pensó que la gente dejaría de ir a las salas, pero Hollywood respondió con grandes espectáculos. El llamado género del cine, péplum. Se refería a todas las películas que estaban ambientadas en la antigüedad, Grecia y Roma, durante el tiempo del apogeo de los grandes estudios de cine. Eran a color para competir con la televisión en blanco y negro, y tenías formatos anchos”, explica Luis Velez, crítico de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

“Barrabás”, de Richard Fleischer (Italia, 1961). (Foto: Difusión)

En los años 60, las películas se alejan de la espectacularidad y buscan un tono más cercano y humano, como se ve en “Barrabás” (1961), de Richard Fleischer, o “Rey de reyes”, de Nicholas Ray (1961), que mantienen la escala pero ensayan personajes más introspectivos, interpretados por Anthony Quinn y Jeffrey Hunter en estos casos. En los años 70, el género se reinterpreta desde la cultura contemporánea con “Jesucristo Superstar” (1973), que adopta la forma de musical cercano al movimiento hippie, mientras que hacia finales de la década, con “Jesús de Nazaret” (1978), de Franco Zeffirelli, se observa un retorno parcial a la grandiosidad.

“En los años 80 en el Perú, se pasan palabras en televisión y ahí sí había un vínculo de fe. Se ponían en tiempos de Semana Santa, como ‘El manto sagrado’, ‘Espartaco’, ‘Cleopatra’, ‘Barrabás’, pero habían otras películas que eran mucho más vinculadas a los milagros, como ‘Marcelino pan y vino’, clásico del cine español, melodrama tristísimo, y las personas veían las películas con fervor religioso”, dice Vélez.

Semana Santa 2026

Hoy, las películas y series de Semana Santa también se han renovado. Netflix y Prime Video pelearon para tener “The Chosen” en su catálogo y finalmente el segundo tuvo la última temporada antes que el otro. Por otro lado, aunque no ha llegado a tiempo a la cartelera de esta Semana Santa, “Año cero” –la última película de Angel Studios sobre la matanza de los niños durante el nacimiento de Jesús– se estrenaría en salas en algún momento del 2026.

Otras producciones recientes y disponibles en streaming son “La casa de David” (2025), centrada en la juventud del rey bíblico (puede verse en Prime Video); “Mesías” (2020), que ve la reacción actual de las redes sociales y al mundo ante un supuesto Cristo; también la telenovela brasileña “Reyes” (2022), que recorre la historia de figuras del Antiguo Testamento como Saúl, David y Salomón; o películas como “Jesús Revolution” y “María”, que encontraron casa en Netflix.