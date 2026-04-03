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"The Chosen", temporada 1. (Foto: Netflix)
"The Chosen", temporada 1. (Foto: Netflix)
Por Leslie A. Galván

Después de Cristo y antes de Netflix, hubo un largo camino para que las escrituras sagradas se transformaran en la espectacularidad que hoy miles de personas a nivel mundial pueden ver desde la comodidad de sus casas. El cine de corte bíblico surge poco antes de la década de 1950, cuando superproducciones como “Los diez mandamientos” o “Ben-Hur” convirtieron estas historias en filmes de gran escala. En 2026, hay una nueva agenda con las plataformas de streaming y productoras como Angel Studios, que en los últimos años han marcado buena parte de la conversación de Semana Santa.

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