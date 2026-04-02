La Municipalidad de Lima anunció que 21 iglesias fueron habilitadas en el Cercado de Lima para las celebraciones de Semana Santa. Esta medida busca garantizar que miles de fieles puedan participar en las tradicionales actividades religiosas en espacios seguros y adecuados.

La comuna informó que estos templos fueron seleccionados tras inspecciones técnicas realizadas a un total de 36 iglesias. Las evaluaciones permitieron verificar que cumplan con condiciones básicas de seguridad antes de recibir público.

Entre los aspectos revisados destacan el estado de las instalaciones eléctricas, la señalización de rutas de evacuación, el control de aforo y la operatividad de extintores. Estas acciones tienen como objetivo prevenir emergencias y proteger la integridad de los asistentes durante los días de mayor concurrencia.

Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced.

Asimismo, la Municipalidad de Lima implementó un plan integral de seguridad en coordinación con diversas entidades. Este incluye el despliegue de agentes de serenazgo, fiscalizadores, drones de vigilancia y el cierre de calles en el Centro Histórico.

La Municipalidad de Lima implementó un plan integral de seguridad en coordinación con diversas entidades. (Foto: Municipalidad de Lima)

Las autoridades también brindaron recomendaciones para el público como evitar acudir con niños en brazos, coches o adultos mayores a espacios con alta concentración de personas, además de respetar los límites de aforo en cada templo.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Semana Santa en Lima: Patrimonio de fe y tradición”, que busca promover una celebración ordenada y segura en una de las festividades religiosas más importantes de la capital.