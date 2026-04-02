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Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Semana Santa: fieles recorren las iglesias del Centro de Lima
  • Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Familias entereas demuestran su devoción en estos días. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    Familias entereas demuestran su devoción en estos días. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    Familias entereas demuestran su devoción en estos días. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • La visita a las 7 iglesias en Semana Santa, tradicionalmente el Jueves Santo, simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión desde la Última Cena. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    La visita a las 7 iglesias en Semana Santa, tradicionalmente el Jueves Santo, simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión desde la Última Cena. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    La visita a las 7 iglesias en Semana Santa, tradicionalmente el Jueves Santo, simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión desde la Última Cena. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • La Municipalidad de Lima informó que 21 iglesias fueron habilitadas tras la inspección de 36 templos. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    La Municipalidad de Lima informó que 21 iglesias fueron habilitadas tras la inspección de 36 templos. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    La Municipalidad de Lima informó que 21 iglesias fueron habilitadas tras la inspección de 36 templos. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • Las autoridades estiman la llegada de entre 400 mil y 500 mil personas en este día. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    Las autoridades estiman la llegada de entre 400 mil y 500 mil personas en este día. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    Las autoridades estiman la llegada de entre 400 mil y 500 mil personas en este día. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • La Basílica de La Merced, fundada en 1535, abrió sus puertas desde las 7:30 a. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    La Basílica de La Merced, fundada en 1535, abrió sus puertas desde las 7:30 a. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    La Basílica de La Merced, fundada en 1535, abrió sus puertas desde las 7:30 a. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • Como parte de las medidas, se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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    Como parte de las medidas, se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

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    Como parte de las medidas, se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

  • La MML dispuso mil trabajadores distribuidos en turnos para atender la jornada. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    La MML dispuso mil trabajadores distribuidos en turnos para atender la jornada. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    La MML dispuso mil trabajadores distribuidos en turnos para atender la jornada. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • En el caso de la iglesia La Merced, el aforo permitido es de 600 personas. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    En el caso de la iglesia La Merced, el aforo permitido es de 600 personas. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    En el caso de la iglesia La Merced, el aforo permitido es de 600 personas. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Esta tradición se inició en Roma por San Felipe Neri. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Esta tradición se inició en Roma por San Felipe Neri. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Esta tradición se inició en Roma por San Felipe Neri. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • La reducción del número de iglesias habilitadas para esta fecha se fue tras una evaluación entre el Arzobispado de Lima y la MML, buscando evitar riesgos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    La reducción del número de iglesias habilitadas para esta fecha se fue tras una evaluación entre el Arzobispado de Lima y la MML, buscando evitar riesgos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    La reducción del número de iglesias habilitadas para esta fecha se fue tras una evaluación entre el Arzobispado de Lima y la MML, buscando evitar riesgos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima anunció que 21 iglesias fueron habilitadas en el Cercado de Lima para las celebraciones de Semana Santa. Esta medida busca garantizar que miles de fieles puedan participar en las tradicionales actividades religiosas en espacios seguros y adecuados.

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