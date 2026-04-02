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Semana Santa: fieles recorren las iglesias del Centro de Lima
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Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Familias entereas demuestran su devoción en estos días. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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Familias entereas demuestran su devoción en estos días. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La visita a las 7 iglesias en Semana Santa, tradicionalmente el Jueves Santo, simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión desde la Última Cena. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La visita a las 7 iglesias en Semana Santa, tradicionalmente el Jueves Santo, simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión desde la Última Cena. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La Municipalidad de Lima informó que 21 iglesias fueron habilitadas tras la inspección de 36 templos. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La Municipalidad de Lima informó que 21 iglesias fueron habilitadas tras la inspección de 36 templos. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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Las autoridades estiman la llegada de entre 400 mil y 500 mil personas en este día. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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Las autoridades estiman la llegada de entre 400 mil y 500 mil personas en este día. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La Basílica de La Merced, fundada en 1535, abrió sus puertas desde las 7:30 a. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La Basílica de La Merced, fundada en 1535, abrió sus puertas desde las 7:30 a. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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Como parte de las medidas, se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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Como parte de las medidas, se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec
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La MML dispuso mil trabajadores distribuidos en turnos para atender la jornada. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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La MML dispuso mil trabajadores distribuidos en turnos para atender la jornada. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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En el caso de la iglesia La Merced, el aforo permitido es de 600 personas. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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En el caso de la iglesia La Merced, el aforo permitido es de 600 personas. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Esta tradición se inició en Roma por San Felipe Neri. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Esta tradición se inició en Roma por San Felipe Neri. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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La reducción del número de iglesias habilitadas para esta fecha se fue tras una evaluación entre el Arzobispado de Lima y la MML, buscando evitar riesgos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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La reducción del número de iglesias habilitadas para esta fecha se fue tras una evaluación entre el Arzobispado de Lima y la MML, buscando evitar riesgos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
La comuna informó que estos templos fueron seleccionados tras inspecciones técnicas realizadas a un total de 36 iglesias. Las evaluaciones permitieron verificar que cumplan con condiciones básicas de seguridad antes de recibir público.
Entre los aspectos revisados destacan el estado de las instalaciones eléctricas, la señalización de rutas de evacuación, el control de aforo y la operatividad de extintores. Estas acciones tienen como objetivo prevenir emergencias y proteger la integridad de los asistentes durante los días de mayor concurrencia.
Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced.
Asimismo, la Municipalidad de Lima implementó un plan integral de seguridad en coordinación con diversas entidades. Este incluye el despliegue de agentes de serenazgo, fiscalizadores, drones de vigilancia y el cierre de calles en el Centro Histórico.
Las autoridades también brindaron recomendaciones para el público como evitar acudir con niños en brazos, coches o adultos mayores a espacios con alta concentración de personas, además de respetar los límites de aforo en cada templo.
Esta iniciativa forma parte de la campaña “Semana Santa en Lima: Patrimonio de fe y tradición”, que busca promover una celebración ordenada y segura en una de las festividades religiosas más importantes de la capital.
Cobertura de la masiva afluencia de visitantes en Atocongo durante Semana Santa. Reportaje que documenta la congestión vehicular, aglomeración de personas, presencia de autoridades de tránsito y la experiencia de pasajeros y familias disfrutando de un descanso lejos de Lima.