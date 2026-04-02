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Los campistas van llegando a las playas del Sur para disfrutar del inicio del feriado largo por Semana Santa. (Foto: Andina)
Los campistas van llegando a las playas del Sur para disfrutar del inicio del feriado largo por Semana Santa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con la llegada de Jueves Santo y el feriado largo por Semana Santa, cada vez más familias y grupos de amigos optan por salir de la ciudad y realizar campamentos como una alternativa para desconectarse de la rutina y vivir de manera distinta estos días.

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