Con la llegada de Jueves Santo y el feriado largo por Semana Santa, cada vez más familias y grupos de amigos optan por salir de la ciudad y realizar campamentos como una alternativa para desconectarse de la rutina y vivir de manera distinta estos días.

En distintos puntos de la costa peruana, especialmente en el sur de Lima, los campamentos se han convertido en una práctica recurrente durante este feriado largo.

Durante el feriado largo por Semana Santa, muchos suelen dejar sus casas para ir de campamento. (Foto: Andina)

Este Jueves Santo ya se puede apreciar cómo poco a poco van creciendo los asistentes a disfrutar del sol.

Un equipo de Canal N llegó a Cañete para constatar la afluencia de público en las playas de la provincia. Por la mañana empezaban a llegar algunos bañistas y campistas a la playa de León Dormido y La Ensenada.

Autoridades y especialistas recomiendan a quienes planean acampar tomar precauciones básicas, como verificar las condiciones climáticas, llevar implementos de seguridad, respetar las normas ambientales y evitar zonas no autorizadas.

Panamericana Sur en Semana Santa

Con el fin de mejorar el tránsito vehicular por Semana Santa, la MML inició un plan especial de ampliación temporal de carriles en la Panamericana Sur, en sentido de salida hacia las playas. Esta medida inició ayer, 1 de abril, y será hasta las 3 de la tarde de hoy.

La intervención se aplicará en dos tramos clave de la vía, en dirección norte-sur:

Desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial Huaylas: se habilitará un carril adicional.

Desde el intercambio vial Huaylas hasta el puente Arica: se sumarán dos carriles adicionales.

Por otra parte, para el domingo 5 de abril, se implementará un esquema similar pero en sentido sur-norte. El horario será desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.