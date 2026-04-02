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El temblor ocurrió a las 5:44 a.m. de este jueves 2 de abril. (Foto: IGP)
El temblor ocurrió a las 5:44 a.m. de este jueves 2 de abril. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 se registró en la madrugada del jueves 2 de abril en Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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