Un sismo de magnitud 4.5 se registró en la madrugada del jueves 2 de abril en Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 5:44 a.m. y su epicentro se localizó a 8 kilómetros al noroeste de Pucallpa, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
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Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 172 kilómetros, y una intensidad máxima de II en Pucallpa.
A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.
La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.
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Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.
Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.