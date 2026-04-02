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El próximo 5 de abril, HBO estrenará el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”. Foto: Instagram / Harry Potter Lat)
El próximo 5 de abril, HBO estrenará el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”. Foto: Instagram / Harry Potter Lat)
Por Redacción EC

El próximo 5 de abril, HBO estrenará el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”, una producción que invita a los fanáticos a sumergirse en el proceso creativo detrás de la esperada serie basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”. Este especial exclusivo estará disponible en su plataforma de streaming.

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