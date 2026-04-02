El próximo 5 de abril, HBO estrenará el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”, una producción que invita a los fanáticos a sumergirse en el proceso creativo detrás de la esperada serie basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”. Este especial exclusivo estará disponible en su plataforma de streaming.

El especial ofrece una mirada detallada al trabajo de los equipos que están dando forma a esta reinterpretación del universo creado por J.K. Rowling. Con acceso exclusivo al set y a los equipos creativos, la producción revela cómo se está construyendo esta nueva versión del universo mágico.

A 25 años de su primer estreno cinematográfico, los espectadores podrán redescubrir los emblemáticos pasillos de Hogwarts desde una perspectiva completamente renovada. Esta vez, estará contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación.

El documental incluye entrevistas con miembros del elenco y de los equipos de diseño de producción, vestuario y efectos de criaturas, y sigue el extenso proceso de encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione, al mismo tiempo que celebra el alto nivel de detalle y el talento reunido para construir este universo.

La producción incluye la participación de reconocidos miembros del elenco como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, quienes comparten sus experiencias al integrarse a este universo.

“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” llega poco después del lanzamiento del tráiler de “Harry Potter y la piedra filosofal”, cuyo filme tiene previsto su estreno para la Navidad 2026.