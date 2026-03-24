¡Atención! HBO ha revelado la primera imagen oficial de su reboot televisivo de “Harry Potter”: un fotograma que muestra al joven mago caminando hacia la cancha de Quidditch de Hogwarts y que fue difundido por la cuenta oficial de la franquicia en Instagram este martes 24 de marzo del 2026. Resulta que, en la foto, el joven actor Dominic McLaughlin aparece de espaldas, con una capa escarlata de Gryffindor donde se lee su nombre y su dorsal, mientras se dirige al estadio, lo que supone un pequeño vistazo a cómo se verá el deporte estrella del mundo mágico en esta nueva versión.

Vale precisar que este primer acercamiento llega cuando la serie ya lleva meses de rodaje en los estudios Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, las mismas instalaciones donde se filmaron gran parte de las películas originales.

Y, al menos hasta el momento, el plan es estrenar la producción a inicios del 2027, sin un mes concreto todavía (solo se ha revelado el rango entre enero y abril).

En paralelo, el proyecto se mantiene como una apuesta a largo plazo: el show televisivo adaptará un libro por temporada durante cerca de una década, con un nuevo elenco y la promesa de ser una versión “más fiel” y detallada de las novelas de J.K. Rowling.

¿Y detrás de cámaras? Pues, nos encontramos con varios nombres reconocidos de la industria. Entre ellos: Francesca Gardiner (guionista y productora ejecutiva de “Succession”) como showrunner y Mark Mylod como director de varios episodios y productor ejecutivo, además de J.K. Rowling como productora ejecutiva y del compositor Hans Zimmer, quien se suma como el responsable de la banda sonora.

Antes de continuar, mira la primera imagen oficial de la serie reboot de “Harry Potter”:

La primera imagen oficial de la serie reboot "Harry Potter" nos muestra al protagonista de la historia caminando hacia la cancha de Quidditch de Hogwarts con la capa de Gryffindor (Foto: HBO)

¿QUÉ MUESTRA EXACTAMENTE LA PRIMERA IMAGEN DEL REBOOT DE “HARRY POTTER”?

Como mencioné previamente, la foto difundida muestra a nuestro protagonista (Dominic McLaughlin) desde atrás, caminando por el túnel que desemboca en la cancha de Quidditch de Hogwarts, con la capa de Gryffindor luciendo su nombre y número—al estilo de una camiseta deportiva—, mientras el estadio se abre frente a él.

Cabe resaltar que el look visual de Hogwarts y del estadio de Quidditch recae en la diseñadora de producción Mara LePere-Schloop, reconocida por su trabajo en “Pachinko”, lo que ya deja entrever una puesta en escena cuidada y cinematográfica.

Asimismo, el hecho de que este primer vistazo sea una escena vinculada al Quidditch se alinea con el rodaje de varias secuencias de vuelo y de partidos que se han registrado en localizaciones británicas como Ashridge Estate, donde también se filmaron escenas del Mundial de Quidditch de “Harry Potter and the Goblet of Fire”.

¿HAY FECHA PARA EL PRIMER TEASER O ADELANTO DEL REBOOT DE “HARRY POTTER”?

Si bien no hay un anuncio formal por parte de HBO, la descripción que acompaña la imagen oficial del reboot ("Tomorrow" o “mañana”, en español) sugiere que el primer teaser de la producción se estrenará el miércoles 25 de marzo, un día después de la publicación de la foto.

Por lo tanto, si eres fan de la franquicia, te recomiendo estar al pendiente de las cuentas de “Harry Potter” en redes sociales, ya que son los medios elegidos para compartir cualquier novedad sobre la ficción.

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