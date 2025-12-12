La versión para PC de “Hogwarts Legacy”, uno de los juegos más populares del 2023, está actualmente disponible de manera gratuita en la tienda virtual de Epic Games.

Basado en la saga creada por J.K. Rowling, “Hogwarts Legacy” está ambientada un siglo antes de las aventuras de Harry Potter y sus amigos, permitiendo a los jugadores el experimentar ser uno de los alumnos de la icónica escuela de hechicería y explorar sus alrededores.

Un prospecto que resultó tremendamente atractivo para los públicos en 2023, ya que el juego vendió más de 34 millones de unidades, recaudando US$1 mil millones en ganancias.

Normalmente “Hogwarts Legacy” cuesta S/.179.00, pero en ocasión de los Game Awards 2025 la tienda Epic Games ha bajado su precio a S/.0.00.

Para conseguirlo solo tienes que entrar a Epic Games Store, ingresar a tu cuenta - o crear una - e ir a la sección de Juegos Gratuitos, donde podrás encontrar la pestaña de “Hogwarts Legacy”.

Página de "Hogwarts Legacy" en la tienda digital Epic Games, donde se encuentra gratuito hasta el 18 de diciembre. / Epic Games

De ahí solo tienes que elegir la “Conseguir” y seguir los pasos necesarios para completar la transacción. Como precaución adicional, fíjate en que el precio del juego diga “Gratis”.

“Hogwarts Legacy estará disponible gratuitamente hasta las 11 a.m. del 18 de diciembre del 2025, hora tras la cual Epic Games revelará otro videojuego gratuito.