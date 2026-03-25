HBO publicó este miércoles 25 de marzo el primer tráiler oficial de la nueva serie de Harry Potter, luego de que difundiera una imagen promocional que muestra al actor Dominic McLaughlin en el papel principal dentro de un estadio de Quidditch.

Previamente, oficialmente habían adelantado que hoy miércoles se publicaría en la plataforma y en redes sociales este primer avance de la nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling.

La producción cuenta con la dirección de Mark Mylod y la supervisión de Francesca Gardiner como showrunner.

El elenco protagónico está conformado por McLaughlin, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton en el rol de Hermione Granger. A ellos se suman figuras como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore y Janet McTeer como Minerva McGonagall.

La primera imagen oficial de la serie reboot "Harry Potter" nos muestra al protagonista de la historia caminando hacia la cancha de Quidditch de Hogwarts con la capa de Gryffindor (Foto: HBO)

El reparto secundario incluye a Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost en la interpretación de Rubeus Hagrid. La autora de las novelas originales, J.K. Rowling, ejerce funciones de productora ejecutiva y ha colaborado con el equipo de guionistas en el desarrollo de la trama.

La serie se filma actualmente en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra.

Los planes para los siete libros de Harry Potter

Esta nueva adaptación televisiva tiene previsto dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros de la saga literaria. La primera entrega se centrará en los eventos de “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Según la dirección de fotografía a cargo de Adriano Goldman, la primera temporada constará de ocho episodios en total.

El rodaje de la serie continuará hasta mayo de 2026, bajo una inversión financiera de gran escala por parte de la cadena. Aunque la campaña promocional inicia formalmente con este adelanto, el estreno global de la primera temporada está programado para el año 2027.