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Imágenes del primer trailer de Harry Potter de HBO. (YouTube)
Imágenes del primer trailer de Harry Potter de HBO. (YouTube)
Por Redacción EC

HBO publicó este miércoles 25 de marzo el primer tráiler oficial de la nueva serie de Harry Potter, luego de que difundiera una imagen promocional que muestra al actor Dominic McLaughlin en el papel principal dentro de un estadio de Quidditch.

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