La nostalgia de los años 2000 aterriza en Lima con un evento que apunta directo a la memoria afectiva de toda una generación. El elenco principal de Manual de Supervivencia Escolar de Ned visitará la capital para un esperado fan meeting que reunirá a quienes crecieron con sus singulares lecciones para sobrevivir al colegio.

El reencuentro con el público peruano tendrá como protagonistas a Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, quienes dieron vida a Ned, Moze y Cookie. El trío no solo repasará los momentos más recordados de la serie, sino que también compartirá historias detrás de cámaras que han permanecido fuera del radar de los fans durante años.

Ned, Moze y Cookie regresan en formato fan meeting para compartir anécdotas inéditas y revivir momentos emblemáticos junto a su público.

Más que una simple aparición, el evento se plantea como una experiencia interactiva. Los asistentes podrán participar en dinámicas en vivo, escuchar anécdotas inéditas y conectar con el espíritu de una serie que, dos décadas después de su estreno, mantiene vigencia como ícono de la cultura pop juvenil.

Bajo el concepto de “Manual de Supervivencia Adulta”, la cita propone un ejercicio de memoria colectiva: volver a una etapa marcada por la televisión, el humor y los códigos compartidos. Un reencuentro que no solo revive personajes, sino también una forma de entender la adolescencia desde la pantalla.