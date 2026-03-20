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El elenco original de Manual de Supervivencia Escolar de Ned se reunirá con fans peruanos en un evento que celebra el impacto de la serie en los años 2000.
El elenco original de Manual de Supervivencia Escolar de Ned se reunirá con fans peruanos en un evento que celebra el impacto de la serie en los años 2000.
Por Redacción EC

La nostalgia de los años 2000 aterriza en Lima con un evento que apunta directo a la memoria afectiva de toda una generación. El elenco principal de Manual de Supervivencia Escolar de Ned visitará la capital para un esperado fan meeting que reunirá a quienes crecieron con sus singulares lecciones para sobrevivir al colegio.

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