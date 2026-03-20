Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La nostalgia de los años 2000 aterriza en Lima con un evento que apunta directo a la memoria afectiva de toda una generación. El elenco principal de Manual de Supervivencia Escolar de Ned visitará la capital para un esperado fan meeting que reunirá a quienes crecieron con sus singulares lecciones para sobrevivir al colegio.
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