Resumen

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Chuck Norris y Sylvester Stallone en "Los indestructibles". (Foto: Instagram)
Chuck Norris y Sylvester Stallone en "Los indestructibles". (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El reciente fallecimiento de Chuck Norris trajo recuerdos y anécdotas que vivió mientras protagonizaba películas y series. El actor estadounidense y campeón de las artes marciales, falleció a los 86 años en Hawáii, según informó su familia a través de un comunicado.

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