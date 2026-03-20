El reciente fallecimiento de Chuck Norris trajo recuerdos y anécdotas que vivió mientras protagonizaba películas y series. El actor estadounidense y campeón de las artes marciales, falleció a los 86 años en Hawáii, según informó su familia a través de un comunicado.

Chuck Norris, leyenda del cine de acción falleció el jueves 19 de marzo. El deceso del actor tomó por sorpresa a sus seguidores y a los amantes del cine de acción, quienes lo vieron hace tan solo una semana con mejor semblante. Ante la partida de Norris, escenas icónicas volvieron a relucir en redes sociales.

Con su participación en “Los indestructible 2”, fans del cine, recordaron una escena icónica junto al acto Sylvester Stallone, quién fue uno de los guionistas del filme, y quién además pidió a Chuck Norris que eligiera una de sus famosas frases de broma sobre él para incluirla en el guion.

Chuck Norris dejó a su esposa, Gena O’Kelly, que escogiera una frase. Sin pensarlo mucho, Gena eligió una anécdota del actor que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del cine de acción.

La frase en cuestión fue: “Chuck Norris fue mordido por una cobra y, tras cinco días de un dolor insoportable, la cobra murió”. Esta escena marcó uno de los puntos más importantes de “Los Indestructibles 2” porque su personaje no solo llegó a salvar a los protagonistas, sino también a dejar una huella imborrable.

La participación de Norris en la película también marcó su regreso a la gran pantalla tras varios años alejado del cine. Su aparición fue celebrada por los fanáticos del género, ya que compartió pantalla con otras estrellas como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y Jason Statham, consolidando a la cinta como un homenaje a los héroes de acción de los años 80 y 90.

Más allá del humor, el personaje de Norris en la película mantuvo su esencia de “lobo solitario”, una figura que ya había interpretado en otras producciones y que forma parte de su identidad cinematográfica.

Cabe resaltar que la figura de Chuck Norris tomó relevancia en el tiempo al punto de convertirse en un fenómeno de Internet gracias a los “Chuck Norris facts”, una serie de memes que sobredimensionaban con humor las habilidades de su icónica figura al punto de ser casi sobrenatural.