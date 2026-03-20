Sylvester Stallone, una de las grandes figuras del cine de acción, expresó su profundo respeto y cariño por Chuck Norris tras conocer su fallecimiento. Su “gran amigo”, como él lo consideraba, murió a los 86 años. Sin duda la partida de Norris deja un vació en el mundo del cine y de las artes marciales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sylvester Stallone destacó el carácter profesional de Norris y lo que vivieron juntos en producciones cinematográficas, resaltando su impacto tanto en el género como en su propia carrera.

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“Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era todo americano en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”, se lee en la publicación que compartió a pocas horas de enterarse del fallecimiento de Chuk Norris.

Además del mensaje de Sylvester Stallone, otros compañeros de “Los Indestructibles” recurrieron a sus redes sociales para despedirse del ‘Lobo solitario’. Dolph Lundgren y Jean Claude Van Damme también enviaron sus condolencias con sentidos mensajes.

Como se recuerda, Chuck Norris y Sylvester Stallone formaron parte de una generación de estrellas en los años 1980 y 1990, compartiendo proyectos como “Los indestructibles 2”, donde sus destacadas escenas de acción los hizo acreedores del reconocimiento del público.

Stallone siempre reconoció en Norris a un referente auténtico, especialmente por su formación en artes marciales y su imagen de integridad tanto dentro como fuera del set.

Para Stallone, trabajar con Norris no solo significó colaborar con una estrella, sino también compartir con alguien a quien consideraba un verdadero símbolo del cine de acción clásico y un amigo personal.

¿Quién fue Chuck Norris?

Chuck Norris fue un actor, productor y experto en artes marciales nacido en 1940 en Estados Unidos. Antes de saltar a la fama en el cine y la televisión, destacó como campeón mundial de karate, lo que le permitió construir una imagen icónica de fuerza y disciplina. Su estilo lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción durante las décadas de 1980 y 1990.