Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sylvester Stallone se despide de Chuck Norris con emotivo mensaje. (Foto: Instagram / Sylvester Stallone)
Sylvester Stallone se despide de Chuck Norris con emotivo mensaje. (Foto: Instagram / Sylvester Stallone)
Por Redacción EC

Sylvester Stallone, una de las grandes figuras del cine de acción, expresó su profundo respeto y cariño por Chuck Norris tras conocer su fallecimiento. Su “gran amigo”, como él lo consideraba, murió a los 86 años. Sin duda la partida de Norris deja un vació en el mundo del cine y de las artes marciales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.