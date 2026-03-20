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Chuck Norris tenía un Ford Mustang Boss de 1969, el cual llevaba un motor V8 de 7,0 litros con 500 hp. (Foto: Tork)
Chuck Norris tenía un Ford Mustang Boss de 1969, el cual llevaba un motor V8 de 7,0 litros con 500 hp. (Foto: Tork)
/ Tork
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La figura de Chuck Norris está asociada a las patadas giratorias, a las películas de acción de los años 80 y a la popular serie Walker, Texas Ranger y El Furor del dragón. Sin embargo, fuera de las cámaras, el actor y artista marcial también desarrolló otra gran pasión: los automóviles. A lo largo de su carrera, Norris reunió una llamativa colección que combina muscle cars estadounidenses, deportivos modernos y algunos modelos de lujo.

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