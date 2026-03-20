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Resumen

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La historia de Chuck Norris no empezó en Hollywood, sino en los tatamis, en el rigor de las artes marciales y en una carrera deportiva que luego derivó en un personaje público cada vez más grande que la pantalla. Estos son diez momentos que ayudan a entender cómo Carlos Ray Norris pasó de campeón de karate a ícono global.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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