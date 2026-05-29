Resumen

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Por Redacción EC

El defensor central Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022, acordó su llegada a River Plate, con el que firmó contrato este viernes, según anunció el club de la banda roja.

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