El defensor central Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022, acordó su llegada a River Plate, con el que firmó contrato este viernes, según anunció el club de la banda roja.

Otamendi acordó un contrato por un año y medio, del 1 de julio de 2026 hasta fines de 2027, y firmó el vínculo antes de sumarse a la selección albiceleste, con la que viajará el sábado rumbo a Estados Unidos para continuar la preparación mundialista.

El zaguero integra la lista de 26 jugadores que disputarán la próxima Copa del Mundo, en lo que será su cuarto Mundial, luego de sus participaciones en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022.

Otamendi, de 38 años, regresa a Argentina para culminar su carrera en el club del que es hincha, luego de casi dos décadas de trayectoria.

Su palmarés incluye 26 títulos, entre los que se destacan el Mundial 2022, las copas América 2021 y 2024, una Europa League con el Oporto y otros siete trofeos con los Dragones, más otras nueve coronas durante su paso por el Manchester City.