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Mucho antes de convertirse en estrella de acción, rostro de “Walker, Texas Ranger” y fenómeno pop de internet, Chuck Norris se instaló en la memoria del cine gracias a una escena que todavía hoy emociona: su combate contra Bruce Lee en “The Way of the Dragon” (“El furor del dragón”), la película de 1972 dirigida, escrita y protagonizada por el propio Lee. Fue allí, en el Coliseo de Roma y en su debut cinematográfico, donde Norris terminó de forjar la imagen que lo acompañaría para siempre, la de un rival temible a la altura de una leyenda.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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