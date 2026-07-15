Anthony Ippolito interpreta a un joven Sylvester Stallone en "I Play Rocky". (YouTube)
Anthony Ippolito interpreta a un joven Sylvester Stallone en "I Play Rocky". (YouTube)
Por Redacción EC

El actor Anthony Ippolito protagoniza el primer tráiler oficial de la película biográfica “I Play Rocky”, difundido este 15 de julio por Amazon MGM Studios, donde se pueden ver las primeras imágenes de su actuación como un joven Sylvester Stallone durante el proceso de creación y desarrollo de la cinta original que ganó el Oscar en 1976.

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