El actor Anthony Ippolito protagoniza el primer tráiler oficial de la película biográfica “I Play Rocky”, difundido este 15 de julio por Amazon MGM Studios, donde se pueden ver las primeras imágenes de su actuación como un joven Sylvester Stallone durante el proceso de creación y desarrollo de la cinta original que ganó el Oscar en 1976.

La producción cinematográfica está dirigida por Peter Farrelly, ganador del Oscar, y cuenta con un guion escrito por Peter Gamble.

El largometraje narra la historia real de un artista desconocido que mantuvo una creencia inquebrantable en su capacidad para escribir y protagonizar a Rocky Balboa, a pesar de las múltiples negativas de los estudios de cine.

Este tráiler se publica mientras la industria se prepara para conmemorar el aniversario número 50 del estreno del filme original de Rocky.

“I Play Rocky” desarrolla el contexto de las dificultades financieras y personales que enfrentó el protagonista para mantener su visión artística.

Anthony Ippolito a la cabeza del reparto como Sylvester Stallone

El elenco principal, además de Anthony Ippolito, incluye a Matt Dillon en el papel de Frank Stallone, padre del protagonista, y a AnnaSophia Robb como Sasha Czack, su primera esposa. Asimismo, el actor Stephan James interpreta a Carl Weathers, mientras que Jay Duplass personifica al realizador John G. Avildsen, completando el equipo involucrado en la filmación histórica.

De acuerdo con el anuncio de la productora, el drama tendrá un estreno limitado en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 13 de noviembre. Se ha programado su distribución general en cines comerciales para el 20 de noviembre de 2026, coincidiendo con la temporada de lanzamientos más importante del año en la industria del entretenimiento.

Respecto a la participación del Sylvester Stallone real, el actor indicó que no fue contactado originalmente por los responsables de la producción para esta película. Sin embargo, la estrella de acción manifestó públicamente su disposición para colaborar en calidad de consultor tras enterarse del proyecto a través de reportes publicados en medios de comunicación especializados.