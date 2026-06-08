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Sylvester Stallone revela escena eliminada de “Rambo 4” que pudo cambiar el sentido de la película. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)
Sylvester Stallone revela escena eliminada de “Rambo 4” que pudo cambiar el sentido de la película. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)
Por Redacción EC

El actor Sylvester Stallone sorprendió a sus seguidores al compartir una escena inédita de la película “Rambo 4”, asegurando que nunca debió ser eliminada del montaje final. Según explicó en sus redes sociales, la secuencia modificaba de forma importante el mensaje de la historia.

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