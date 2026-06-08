El actor Sylvester Stallone sorprendió a sus seguidores al compartir una escena inédita de la película “Rambo 4”, asegurando que nunca debió ser eliminada del montaje final. Según explicó en sus redes sociales, la secuencia modificaba de forma importante el mensaje de la historia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular actor compartió una escena que muestra una conversación entre ‘John Rambo’ y ‘Sarah Miller’, una misionera interpretada por la actriz Julie Benz. Durante el diálogo, el veterano de guerra reflexiona sobre la violencia, los conflictos armados y el papel de quienes toman decisiones desde el poder.

En uno de los momentos más destacados, ‘Rambo’ cuestiona la utilidad de las guerras y sostiene que quienes más sufren sus consecuencias suelen ser las personas que quedan atrapadas en medio de los conflictos. La secuencia ofrecía una faceta más reflexiva del personaje.

Sylvester Stallone revela escena eliminada de “Rambo 4” que pudo cambiar el sentido de la película. (Foto: Archivo GEC)

“Cuando las matanzas terminan en un lugar, comienzan en otro, pero está bien. Porque matas por tu país. Pero no es tu país quien lo pide. Son unos pocos hombres en la cima quienes lo quieren. Los viejos comienzan las guerras. Los jóvenes las pelean. Nadie gana. Todos los que están en medio mueren. Y nadie dice la verdad. ¿Dios va a hacer que todo eso desaparezca?”, reflexionó Rambo en el video.

Al publicar el clip, Stallone afirmó: “Esta escena nunca debió ser eliminada de Rambo 4. Resume muy bien la mentalidad de los soldados que sirvieron en Vietnam y quedaron bastante desilusionados”.

El actor también confesó que con el paso de los años ha aumentado su arrepentimiento por no haber defendido la permanencia de determinadas escenas. Según explicó, ceder a la presión para retirar algunos momentos clave terminó alterando el significado de la película.

Tras la publicación del video en redes sociales, varios usuarios le preguntaron quién tomó la decisión de eliminar la secuencia. Sylvester Stallone respondió que la sugerencia fue del estudio y admitió que aceptó el cambio en “un momento de debilidad”, una decisión que asegura lamentar hasta hoy.